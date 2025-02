USA:ssa ihmetellään eläinten transtutkimuksia

Yhdysvaltain kongressiedustaja Nancy Mace on arvostellut edellisen presidentin Joe Bidenin hallintoa siitä, että yli kymmenen miljoonaa dollaria veronmaksajien rahoja käytettiin ”kivuliaisiin ja tappaviin” transsukupuolisuuden kokeisiin hiirillä.

Etelä-Carolinan osavaltiota edustava republikaanien Mace sanoi, että kokeissa eläimet altistettiin kirurgisille toimenpiteille ja hormonihoidoille.

Poliitikko puhui asiasta viime viikolla järjestetyssä edustajainhuoneen kuulemisessa. Hän viittasi eläinkokeita vastustavan White Coat Waste Project -hankkeen tietopyyntöön, jonka perusteella Kansallinen terveysinstituutti NIH olisi ohjannut yli 240 miljoonaa dollaria apurahoja transsukupuolisuuteen liittyviin eläinkokeisiin.

Näistä 26 miljoonaa dollaria käytettiin hiirillä tehtyihin tutkimuksiin sukupuolihormonien vaikutuksesta.

– Bidenin ja Kamala Harrisin hallinto oli niin innokas ajamaan radikaalia gender-ideologiaansa amerikkalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla, että he eivät edes pysähtyneet pohtimaan, olivatko tällaiset tutkimukset julmia ja tarpeettomia, republikaaniedustaja hämmästeli.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hormonihoidot vaikuttivat haavojen paranemiseen, immuunijärjestelmän toimintaan, lisääntymisterveyteen ja sydämen toimintaan. Hiirillä on monia geneettisiä samankaltaisuuksia ihmisten kanssa, joten tutkimusta voidaan hyödyntää ihmisen biologian ymmärtämisessä.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut leikkaavansa NIH:n rahoitusta. Sen myöntämät apurahat jäädytettiin hetkellisesti osana laajempaa julkisten menojen tarkastelua, mutta päätös jouduttiin perumaan sen synnyttämän hämmennyksen vuoksi.

Nancy Macen viittaamien tietojen perusteella liittovaltion rahoitusta oli myönnetty yli kymmenelle yliopistolle ja sairaalalle. Pienimmät apurahat olivat 48 000 dollaria eli noin 46 500 euroa ja suurimmat yli kolme miljoonaa dollaria.

Eniten rahoitusta saanut hanke pyrki selvittämään estrogeenin vaikutusta astman aiheuttamaan keuhkojen tulehdustilaan. Rahoituspäätöksen mukaan tarkoituksena oli selvittää hormonin sukupuolisidonnaista vaikutusta, mikä voisi mahdollistaa naisille suunnattujen hoitomuotojen kehittämisen.

Toisessa hankkeessa tutkittiin GHB-huumeen ja sukupuolihormonien välistä vuorovaikutusta. Mace nosti esiin toisen tutkimuksen, jossa miespuolisen apinan sukupuolta muutettiin. Tarkoituksena oli selvittää hormonihoidon vaikutusta HIV-alttiuteen. Apinoilla tätä voidaan tutkia samankaltaisella SIV-viruksella.

