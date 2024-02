”USA:n vaaliretoriikka on erilaista” – Tuleva presidentti rauhoittelee Nato-puheita

Tuleva presidentti Alexander Stubb kehottaa suhtautumaan rauhallisesti Yhdysvalloissa esitettyyn poliittiseen retoriikkaan muun muassa Natosta.

Republikaanien ehdokkaaksi pyrkivän ex-presidentti Donald Trumpin on katsottu kyseenalaistavan maan sitoutumista puolustusliittoon.

Alexander Stubbin mukaan Suomessa vaalikeskustelu lähti liikkeelle siitä, että on olemassa tietty yhteisymmärrys tavasta vielä eteenpäin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Meillä tämä on eksistentiaalinen kysymys itänaapurista johtuen, Alexander Stubb totesi tiedotustilaisuudessa.

– Yhdysvalloissa on hyvin erilaiset vaalit. Siellä retoriikka on aika paljon vahvempaa kuin meillä täällä Suomessa. Trump on lähtökohtaisesti oikeassa siinä, että Nato-mailla on velvollisuus pitää puolustusmenot kahdessa prosentissa bruttokansantuotteesta. Suomi tämän hyvin täyttää, meillä luku pysyy 2,3 prosentissa vuoteen 2027 asti, Stubb jatkoi.

Puolustusmenojen kasvun taustalla on erityisesti F-35-hävittäjien hankinta. Tulevan presidentin mukaan tämän jälkeen maavoimien uudistaminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi.

– Amerikkalainen vaaliretoriikka on erilaista. Tässä vaiheessa kannattaa pysyä maltillisena ja rauhallisena, Alexander Stubb sanoi.

Toisen kierroksen sunnuntaina voittanut ehdokas sanoi tarjoavansa vastaehdokastaan Pekka Haavistoa sopivaan rauhanvälitystehtävään, jos tällainen tulisi saataville.

Itärajan tilannetta Alexander Stubb kuvaili hyvin vaikeaksi. Hän ei ottanut tilanteen kehittymiseen tarkemmin kantaa, koska ei ole vielä saanut uusimpia tiedustelutietoja aiheesta.

Stubb huomautti, että Suomea pidetään tällä hetkellä yhtenä strategisesti tärkeimmistä valtioista, koska Suomi sijaitsee sotaa käyvän valtion naapurissa.

– Erityisesti näinä aikoina on tärkeää, että tasavallan presidentin yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa on saumatonta. Pyrin jatkamaan presidentti Sauli Niinistön toimintaperiaatteita myös eduskunnan suuntaan. Ensi töikseni olen läheisessä yhteydessä ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntaan, Alexander Stubb totesi.