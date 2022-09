USA:n ulkoministeri: Venäjän harjoittama raakuus jatkuu

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi CNN:n mukaan, että viime aikainen Ukraina joukkojen edistys maansa koillisosassa vapauttamisessa venäläisten miehityksestä on rohkaisevaa, mutta hän lisäsi ”tämän olevan vasta alkua”.

– Mielestäni olisi väärin ennustaa tarkasti, mihin tämä johtaa, ja milloin se päättyy ja miten se päättyy, mutta selvästi olemme nähneet ukrainalaisten edistystä merkittävästi erityisesti koillisessa, Blinken sanoi.

Blinken totesi edistyksen olevan sekä Yhdysvaltojen että muiden liittolaisten tuen ansiota, ”mutta ennen kaikkea se on Ukrainan asevoimien ja Ukrainan kansan poikkeuksellisen rohkeuden ja sitkeyden tuotetta”.

– Ukraina ei kuulu Venäjälle, se kuuluu Ukrainan kansalle, hän sanoi.

Blinkenin mukaan kaiken tämän jälkeen on liian aikaista sanoa, mihin tämä kaikki on menossa, hän lisäsi. Hän varoitti, että Venäjällä on edelleen Ukrainassa joukkoja ja aseita, joita se käyttää umpimähkäisesti.

– Venäjän harjoittama raakuus jatkuu, ja valitettavasti tämä mahdollisuus jatkuu, mutta mielestäni on rohkaisevaa nähdä Ukrainan edistyminen, hän sanoi.