USA:n tiedustelu paljasti Moskovan suuren hämäyksen

Huhut Venäjän uudesta hyökkäyksestä Valko-Venäjän alueelta Ukrainaan olivat osa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n hämäysoperaatiota, kertoo Radio Free Europe viitaten vuodettuihin amerikkalaisiin tiedusteluasiakirjoihin.

GRU:n sanotaan raportoineen tämän vuoden helmikuussa ”onnistuneista hämäystoimista”, joiden tarkoituksena oli vakuuttaa Ukrainan tiedustelupalvelut mahdollisesta uudesta Venäjän ja Valko-Venäjän yhteishyökkäyksestä Ukrainaan.

Vuodettujen asiakirjojen mukaan GRU katsoi, että Ukrainan reaktiot venäläisten yksiköiden ja Iskander-ohjusten sijoittamiseen Valko-Venäjälle sekä koulutustoiminnan painopisteen muuttumiseen hyökkäykselliseksi todistavat hämäysoperaation onnistuneen.

Lisäksi Ukrainan väitetään pitäneen venäläisjoukkojen koulutusta Valko-Venäjällä Moskovan yrityksenä muodostaa salaisesti taisteluvalmiita yksiköitä, joita käytettäisiin hyökkäykseen Ukrainan Volynin alueelle länsimaiden avustustoimitusten häiritsemiseksi.

Ukrainan asevoimien pääesikunta totesi 20. maaliskuuta, että ”uhka Volyniin suuntautuvasta hyökkäyksestä on arvioitu korkeaksi”.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov totesi kuitenkin 21. helmikuuta, että hän ”ei usko tällaisen hyökkäyksen tapahtuvan, koska Venäjällä ei ole tarpeeksi hyökkäysvoimaa tätä varten”.

🧵/ Exclusive: Rumors of a new Russian offensive from Belarusian territory were part of a coordinated masking operation by the Russian Main Operational Directorate (GOU) of the General Staff, according to Pentagon Leaks⬇️ pic.twitter.com/WWYAgpChU1

— Mark Krutov (@kromark) April 25, 2023