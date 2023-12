USA:n tiedustelu julkaisi järkyttävät luvut Venäjän tappioista – ”Jos Ukrainaa aseistettaisiin kunnolla…”

Sotatieteilijän mukaan julki tullut amerikkalainen tiedusteluarvio osoittaa Venäjän haavoittuvuuden Ukrainassa.

Yhdysvaltain tiedustelun mukaan Venäjä on menettänyt järisyttävän määrän joukkoja sodassa. Mediatietojen mukaan amerikkalaistiedustelun raportissa lasketaan noin 315 000 venäläisen kaatuneen tai haavoittuneen sodassa. Pelkästään lokakuussa aloitetun Avdijivkan hyökkäysoperaation jälkeen on kaatunut tai haavoittunut arvion mukaan yli 13 000 sotilasta. Raportista on kerrottu eri amerikkalaismedioissa.

– Venäjä on toisin sanoen menettänyt alle kahdessa vuodessa enemmän sotilaita kuin Yhdysvallat vuoden 1945 jälkeen, 3000-4000 tankkia ja kaksinkertaisen määrän panssariajoneuvoja, mikä on paljon suurempi määrä kuin Yhdysvaltain tappiot [tuona aikana], St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien sanoo X-palvelussa.

Myös arvostetun CSIS-ajatushautomon vanhempana neuvonantajana toimiva O’Brien tunnetaan Ukrainan sodan kommentaattorina.

– Tämä [Venäjä] on armeija, joka voidaan voittaa, jos me vain aseistamme Ukrainan kunnolla, hän jatkaa.

O’Brien luonnehtii, että Ukraina on tähän asti pakotettu sotimaan kädet sidottuna. Hän viittaa Nato-joukkojen entisen komentaja, amerikkalaiskenraali (evp.) Philip Breedloven hiljattaiseen arvioon. Breedloven mukaan Ukrainalle ei ole annettu mahdollisuutta hankkia ilmaherruutta taistelukentällä. Lisäksi Ukrainalle ei ole annettu riittäviä kykyjä laajoihin pitkän kantaman täsmäiskuihin. Lisäksi annettujen asejärjestelmien käyttöä on rajoitettu Ukrainaa sitovilla määräyksillä.

– Meidän pitäisi antaa Ukrainalle se, mitä me ottaisimme mukaan taistelukentälle. Meidän pitäisi antaa Ukrainalle se, mitä se tarvitsee taistelukentän muokkaamiseksi samalla tavalla kuin me toimisimme. Odotamme Ukrainan taistelevan supervaltaa vastaan kädet selän takana ja selvästi ilman sellaisia työkaluja, joita me käyttäisimme taistelussa tätä supervaltaa vastaan, Breedlove sanoi.

In others words Russia has suffered more casualties in less than 2 years than the US has lost since 1945, and 3000-4000 tanks, double that in APC/IFV, which is far far larger than US losses. This is a military that can be defeated if we arm Ukraine properly. https://t.co/OGSviTgev2

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) December 12, 2023