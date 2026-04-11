USA:n sota-alukset kulkivat Hormuzinsalmen läpi lauantaina

Useat yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat kulkeneet Hormuzinsalmen läpi lauantaina. Asian vahvistavat yhdysvaltalaiset virkamieslähteet uutissivusto Axiosin toimittaja Barak Ravidille. Alusten läpikulkua ei koordinoitu Iranin kanssa, Ravid kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltojen merivoimien alukset eivät ole kulkeneet salmella yli kuukauteen. Iran sulki maailmankaupan kannalta tärkeän Hormuzinsalmen helmi-maaliskuun vaihteessa syttyneen sodan alkuvaiheessa. Salmen avaaminen oli Yhdysvaltojen keskeinen vaatimus tulitaukosopimuksesta sovittaessa tiistaina, mutta Iran ei toistaiseksi ole sallinnut meriliikennettä salmella. Iran on myös ilmoittanut tahtovansa jatkossa periä salmella läpikulkumaksua.

Yksi syyn salmen kiinni pysymiseen on yhdysvaltalaislähteiden mukaan se, ettei Iran ole onnistunut löytämään kaikkia alueelle asettamiaan miinoja, The New York Times kertoo. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa lauantaina Yhdysvaltojen aloittavan miinanraivaamisen salmella, ”palveluksena” muille maille.

Yhdysvaltojen ja Iranin valtuuskunnat tapaavat lauantaina Pakistanin pääkaupunki Islamabadissa keskustellakseen konfliktin päättämisestä. Yhdysvaltojen valtuuskuntaa johtaa varapresidentti JD Vance. BBC:n lähteiden mukaan neuvottelut ovat alkaneet lauantai-iltapäivänä Suomen aikaa.