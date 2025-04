USA:n shokkiehdot Ukrainan rauhalle – ”Se olisi antautuminen”

Ukrainaa painostetaan vastaamaan tämän viikon kuluessa Yhdysvaltain ehdotuksiin sodan lopettamiseksi. Ne sisältävät myönnytyksiä Venäjälle, kuten Krimin liittämisen tunnustaminen ja Ukrainan sulkeminen puolustusliitto Naton ulkopuolelle. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Ehdotukset esiteltiin ukrainalaisille Pariisissa pidetyssä kokouksessa torstaina. Asiantuntijoita ne ovat tyrmistyttäneet.

– Ukraina saattaa tunnustaa nykyisen Venäjän hallinnan Krimillä ja suostua joihinkin järjestelyihin, mutta se ei koskaan tunnusta sen pysyvyyttä tai laillisuutta, riippumatta siitä, kuinka kovasti (Donald) Trumpin hallinto painostaa. Yksikään valtio toisen maailmansodan jälkeen ei ole tunnustanut laillisen suvereenin alueensa menetystä ulkomaisille valloituksille, kirjoittaa Venäjä-asiantuntija Jaroslav Trofimov viestipalvelu X:ssä.

– Tällainen asia voitaisiin ”laillistaa” joko ehdollisen tai ehdottoman antautumisen seurauksena (ainoa tapa, jolla se voitaisiin laillistaa, kuten toisen maailmansodan aikana). Muuten minun on vaikea nähdä, miksi Ukraina hyväksyisi tällaisen vaatimuksen, toteaa historioitsija Sergei Radtshenko X:ssä.

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies kertoi WSJ:lle, että ukrainalaisille tarjotut ideat ovat vaihtoehtoja harkittavaksi, eivätkä ota tai jätä -ehdotuksia. Virkamiehen mukaan luettelo mahdollisista vaihtoehdoista on tarkoitettu keskustelua ja palautetta varten.

This sort of thing could be “legitimated” as a consequence of surrender, conditional or unconditional (the only way it could be legitimated, as in WWII). Otherwise, I am hard-pressed to see why Ukraine would accept such a demand. https://t.co/equGr2u3k6

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) April 21, 2025