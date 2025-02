USA:n senaattori Helsingissä: Donald Trump arvostaa suhdetta Suomeen

Amerikkalaissenaattori Tim Kaine vakuuttaa Verkkouutisille, että Suomessa voidaan luottaa Yhdysvaltojen sitoutumiseen Naton turvatakuisiin.

Nato-asioissa aktiivisesti toiminut Kaine istuu senaatissa ulkoasiain ja asevoimien komiteoissa. Jälkimmäisessä senaattori on johtava merivoimista vastaava demokraatti. Kainen kotiosavaltiossa Virginiassa valmistetaan muun muassa Yhdysvaltain laivaston sukellusveneitä ja suuria sota-aluksia. Naton Norfolkin päämaja sijaitsee Virginiassa ja Suomi liittyi viime vuonna Virginian kansalliskaartin yhteistyöohjelmaan. Kaartilaisia osallistuu parhaillaan Arctic Forge 25 -harjoitukseen Sodankylässä.

Kaine on Suomessa tapaamassa päättäjiä ja sotilasjohtoa ja vierailemassa harjoituksessa mukana olevien kansalliskaartin joukkojen luona.

– Viestini kaikille tapaamilleni on, että kongressi on erittäin innostunut Suomen ja Yhdysvaltojen suhteesta. Olimme toki loistavia kumppaneita jo ennen [Suomen] Nato-jäsenyyttä, mutta tämä on vain syventänyt suhdetta entisestään, Kaine sanoo VU:lle Helsingin telakalla.

Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clintonin varapresidenttiehdokkaana vuonna 2016 ollut Kaine painottaa, että Suomen ja Yhdysvaltain linkkiä arvostetaan vahvasti niin demokraatti- kuin republikaanipuolueessakin. Hän jatkaa, että vierailun tavoitteena on myös selvittää, mitä amerikkalaiset voivat tehdä suhteen kehittämiseksi.

Presidentti Donald Trumpin hallinnon retoriikka Natosta, Euroopasta ja Ukrainasta on nakertanut luottamusta Yhdysvaltoihin. Jyrkimmissä eurooppalaisissa puheenvuoroissa on kyseenalaistettu koko transatlanttinen suhde ja jopa epäilty Naton viidennen artiklan pitävyyttä.

Tim Kaine myöntää, että Yhdysvaltain hallinnon vaihtuminen merkitsee muutoskautta ja herättää runsaasti kysymyksiä. Hän neuvoo kuitenkin keskittymään aluksi ”tunnettuihin myönteisiin seikkoihin”.

– Haluan tehdä selväksi, että suhdetta Suomeen arvostetaan valtavasti, hän jatkaa.

Kaine sanoo ymmärtävänsä ihmisten huolia. Hän palaa loppuvuodesta 2023 hyväksyttyyn lakiin, jonka nojalla presidentti ei voi erottaa Yhdysvaltoja Natosta ilman kongressin hyväksyntää. Kaine ajoi lakiesitystä yhdessä silloisen republikaanisenaattorin, nykyisen ulkoministeri Marco Rubion kanssa.

– Tämä tehtiin osaltaan viestinä kelle tahansa presidentille, mutta myös viestinä Nato-liittolaisille, että tuki Natolle ei ole kiinni vain siitä, kuka meillä on presidenttinä vaan Natolle on molempien puolueiden vahva tuki kongressissa.

Tämä tulee näkymään hänen mukaansa myös senaatissa valmistelussa olevasta tulevasta puolustusbudjetista.

Joukkoja pois Euroopasta?

Mediatietojen mukaan Donald Trumpin hallinto on harkinnut Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon merkittävää vähentämistä Euroopassa. Esimerkiksi Puolan presidentti Andrzej Duda on kuitenkin kiistänyt huhut tavattuaan Trumpin Ukraina-erityislähettiläs Keith Kelloggin.

Kongressissa ei Kainen mukaan tällaisesta ole keskusteltu. Hän sanoo jälleen, että siellä ollaan molemmilla puolilla vahvasti Naton, Ukrainan ja Euroopan tukemisen takana.

Senaattori nostaa esimerkiksi senaatin asevoimien komitean johtavan republikaanin Roger Wickerin.

– Kovempaa Ukrainan ja Naton tukijaa ei löydy kummastakaan puolueesta.

Kaine kuvailee tietävänsä, mitä hänen kollegansa ajattelevat näistä asioista, mutta myöntää, että ”presidentillä voi joskus olla erilaisia näkemyksiä”.

– Sanon presidentistä kuitenkin sen, että vaikka hänen tiedetäänkin nostaneen esiin Naton suhteen skeptisiä näkökohtia, pitää hän arvossa kahdenvälisiä suhteita – mukaan lukien suhdetta Suomeen – ja laivanrakennusta. Nämä ovat perustavanlaatuisia asioita, jotka eivät muutu. Näistä on siis lähdettävä ja laajennettava.

– Mutta mitä kongressiin tulee, ovat sekä senaatti että edustajainhuone vahvasti Euroopan, Suomen ja Naton tukena.

Donald Trumpia kutsutaan perustellusti transaktionaaliseksi poliitikoksi. Presidentti on osoittanut toistuvasti hakevansa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kahdenvälisiä diilejä, joista myös Yhdysvallat saa tuntuvaa hyötyä. Tätä senaattori Kaine ei kiistä.

Mitä Yhdysvallat sitten saa irti puolustuskumppanuudesta Suomen kanssa?

Tim Kaine nostaa ensimmäisenä esiin harjoittelun. Hänen mukaansa suomalaiset ovat maailman huippua muun muassa miinojen käytössä ja raivaamisessa. Suomi tarjoaa hänen mukaansa myös poikkeuksellisia harjoitteluolosuhteita amerikkalaisjoukoille.

Senaattori näkee mahdollisuuksia myös teollisuudessa.

Hän muistuttaa Yhdysvaltain sitoumuksesta Suomen F-35-hävittäjähankintaan, ja nostaa sitten esiin Trumpin edeltäjä Joe Bidenin kaudella alkaneen Yhdysvaltain, Kanadan ja Suomen ICE Pact -jäänmurtajahankkeen. Tässä suomalaisella telakkateollisuudella voisi senaattorin mukaan olla paljonkin annettavaa Yhdysvalloille.

Senaattorin vierailun Helsingin telakalla ja haastattelun järjestämisen paikan päällä voi ehkäpä tulkita jonkinlaiseksi signaaliksi. ICE Pact saattaa julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan poikia Suomen meriteollisuudelle kovia kauppoja.

Tim Kaine ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, onko Suomessa jo lupa odottaa laivatilauksia. Hän huomauttaa kuitenkin, että hankkeen ensi viikon kokoukseen osallistuu varsin suuri amerikkalaisdelegaatio.

– En tiedä, tuleeko kokouksesta suuria julistuksia laivatilauksista, mutta sen voin sanoa, että tällä telakalla on keskitytty nopeasti kasvattamaan henkilöstöä ja suunnittelutiimejä ja tämä [jäänmurtajat] on kyky, jota me tarvitsemme.

Kaine uskoo Donald Trumpin hallinnon olevan vahvasti sitoutunut jäänmurtajahankintoihin ja ICE Pact -kumppanuuteen. Trump on itse väläyttänyt jopa 40 uuden jäänmurtajan rakennuttamista Yhdysvalloille.

– Hän suhtautuu myönteisesti laivanrakennukseen ja Suomeen. Nämä ovat hyviä lähtökohtia, Kaine toistaa.