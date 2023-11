USA:n säteilyvalvontakone lentää edestakaisin Itämerellä

Federation Of American Scientists -järjestön ydinaseasiantuntija Hans Kristensen kiinnitti tiistaina huomiota Itämerellä lentäneeseen Yhdysvaltain ilmavoimien WC-135R Constant Phoenix -koneeseen. Kyseessä on säteilyhavaintojen tekemiseen erikoistunut tiedustelukone.

Flightradar24-palvelun perusteella kone lensi Britannian Mildenhallin lentotukikohdasta Itämerelle ja on kiertänyt edestakaisin Itämeren yllä Kaliningradin edustan ja Viron Saarenmaan välillä.

– Kone suorittaa mielenkiintoista tehtävää Itämeren yllä Ruotsin ja Baltian maiden välillä, Hans Kristensen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Koneen virallisesta tehtävästä ei ole tietoa.

Samaan aikaan Yhdysvaltain ilmavoimien RC-135W Rivet Joint -tiedustelukone aloitti lentonsa Suomen ilmatilassa pitkin itärajaa.

While signal collection plane RC-135W Rivet Joint is starting its trek over Finland along the Russian border, the “nuclear sniffer” RC-135R Constant Phoenix is doing interesting mission over the Baltic Sea between Sweden and the Baltic States. pic.twitter.com/kwEENo5kRO

— Hans Kristensen (@nukestrat) November 14, 2023