USA:n puolustusministeri varoittaa Kiinaa: Emme säikähdä kiusaamista

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin arvosteli lauantaina Kiinaa vaarallisesta ilmavalvonnasta Etelä-Kiinan merellä. Hänen mukaansa Yhdysvaltoja ei lannisteta uhkaavalla käytöksellä indopasifisella alueella. Asiasta uutisoi Financial Times.

Kiina on häirinnyt hälyttävän usein Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten lentokoneita, jotka ovat lentäneet laillisesti kansainvälisessä ilmatilassa. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon julkaisi viime keskiviikkona videon, jossa kiinalainen hävittäjä lentää suoraan amerikkalaislentokoneen eteen.

– Emme etsi konfliktia tai vastakkainasettelua, mutta emme säikähdä kiusaamisen tai pakottamisen edessä, Austin sanoi Shangri-La -dialogifoorumissa Singaporessa.

Hän myös epäsuorasti kehotti Kiinaa yhteistyöhön Pentagonin kanssa.

– Vastuullisille puolustusjohtajille oikea aika keskustella on milloin tahansa, oikea aika keskustella on aina, ja oikea aika keskustella on nyt. Vuoropuhelu ei ole palkinto, se on välttämättömyys, Austin sanoi.

Austin sanoi puheessaan Shangri-La -dialogifoorumissa, että USA ja sen liittolaiset ovat saavuttaneet valtavaa edistystä rauhan ja vakauden turvaamisessa indopasifisella alueella.

– Yhä useammat Tyynenmeren alueen maat ovat kokoontuneet yhteen vakuuttavan tulevaisuudenkuvan ympärille, Austin sanoi.

– Se on visio alueesta, jossa kaikki maat voivat menestyä vapaasti omilla ehdoillaan – ilman pakkoa, pelottelua tai kiusaamista, hän jatkoi.

