USA:n puolustusministeri erotti laivaston kärkitoimijan

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete hegseth on yllättäen erottanut Yhdysvaltain laivaston esikuntapäällikkö Jon Harrisonin.
Asiasta kertovan Politicon mukaan Hegseth on toteuttanut merkittäviä uudelleenjärjestelyjä merivoimissa viime aikoina.
Kahden nimettömänä asiasta puhuvan virkamiehen mukaan esikuntapäällikön erottaminen liittyy merivoimien uuden alivaltiosihteerin, Hung Caon, nimitykseen.
Perinteisesti merivoimien esikuntapäällikkö on toiminut taustalla osana hallintoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin nimittämä Harrison on kuitenkin virkamiesten mukaan käyttänyt valtaa huomattavasti tavanomaista enemmän.
Hänen kerrotaan valmistautuneen haastattelemaan tarkoin tulevan alivaltiosihteerin avustajat varmistaakseen, että valta säilyy esikuntapäällikön kabinetissa.
Puolustusministeriön virallisessa lausunnossa Harrisia kiitettiin palveluksesta ministeriössä. Erottamispäätöstä ei virallisesti kommentoitu tarkemmin.
Politicon mukaan uusi alivaltiosihteeri Hung Cao on tunnettu merivoimien veteraani ja republikaanipoliitikko. Trump nimitti hänet alivaltiosihteerin tehtävään.
Puolustusministeri Hegseth on aiemmin tänä vuonna erottanut useita eri asevoimien haarojen korkea-arvoisia upseereita. Muun muassa puolustusvoimien komentaja sekä laivaston, ilmavoimien ja rannikkovartioston johtajat ovat vaihtuneet.
Trump on luvannut elvyttää Yhdysvaltain laivanrakennusteollisuutta. Maa on jäänyt kilpailijoitaan jälkeen telakoiden tuottavuudessa.