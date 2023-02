USA:n presidentti Ukrainassa: Vladimir Putinin arvio meni täysin pieleen

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui maanantaina yllätysvierailulle Ukrainaan. Biden tapasi ukrainalaiskollegaansa Volodymyr Zelenskyitä puolen päivän aikaan. Kaupungissa annettiin samaan aikaan ilmahälytys odotettujen venäläisiskujen takia.

Biden toteaa Twitterissä olevansa Ukrainassa osoittamassa Yhdysvaltain sitoumuksen demokratian, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolustamiseen Ukrainassa.

– Kun [Venäjän diktaattori Vladimir] Putin aloitti hyökkäyksensä lähes vuosi sitten, ajatteli hän Ukrainan olevan heikko ja lännen jakautunut. Hän uskoi kestävänsä meitä pidempään. Hänen arvionsa meni kuitenkin täysin pieleen.

Presidentin mukaan Yhdysvallat on rakentanut viimeisen vuoden aikana Atlantilta Tyynellemerelle ulottuvan koalition, joka on puolustanut Ukrainaa ennennäkemättömällä sotilaallisella, taloudelliselle ja humanitaarisella tuella.

– Ja tämä tuki tulee kestämään, hän sanoo.

Mediatietojen mukaan Biden matkusti Kiovaan junalla Puolasta.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan Kiovassa kerrotaan uuden amerikkalaisen aseapulähetyksen saapumisesta. Siihen sisältyy tykistönammuksia, panssarintorjunta-aseita ja ilmavalvontatutkia. Yhdysvallat tulee myös tällä viikolla kertomaan uusista Venäjä-pakotteista.

Putinin on määrä pitää suuri kansakunnan tilaa käsittelevä puhe Venäjän parlamentissa tiistaina. Perustuslain mukaan puhe olisi pitänyt järjestää jo viime vuoden puolella. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan lykkäykset johtuvat Venäjän kehnosta sotamenestyksestä.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure.

— President Biden (@POTUS) February 20, 2023