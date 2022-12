USA:n ministeri: Painetta Kiinaa kohtaan lisätään merkittävästi

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoo, että Yhdysvallat aikoo panostaa Kiinan vaikutusvallan torjuntaan jatkossa ennennäkemättömällä tavalla. Hänen mukaansa puolustusministeriön budjettia tullaan kohdentamaan entistä selvemmin autoritäärisen valtion aikeiden torppaamiseen. Asiasta kertoo Fox News.

– Kiina on ainoa maa jolta löytyy niin halu kuin enenevissä määrin myös voima muokata sen lähialuetta ja kansainvälistä järjestystä sen autoritäärisille mieltymyksille sopivaksi, Austin sanoi Fox Newsin mukaan lauantaina pitämässään puheessa.

– Joten haluan tehdä tämän selväksi. Me emme anna sen tapahtua.

Maanantaina yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi raportin, joka varoitti, että Kiinalla olisi todennäköisesti hallussaan jopa 1500 ydinohjusta vuoteen 2035 mennessä. Ei ole tiedossa miten Kiina aikoisi kyseisiä aseita hyödyntää.

– Seuraavat vuodet tulevat asettamaan ehdot kilpailullemme Kiinan kansantasavallan kanssa. Ne tulevat muovaamaan Euroopan turvallisuutta tulevaisuudessa, Austin totesi.

Puolustusministerin ulostulot ovat jatkumoa syksystä lähtien kiristyneille Yhdysvaltain ja Kiinan väleille. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on joutunut selittelemään ja osin perääntymään lausunnoistaan, joissa hän on luvannut USA:n puolustavan Kiinan tasavallan, eli Taiwanin alueellista koskemattomuutta. Lausuntojen on katsottu olevan ristiriitaisia Yhdysvaltain virallisen linjan kanssa, jonka mukaan on olemassa vain yksi Kiina.

Elokuussa USA:n edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vieraili Taiwanin saarella vastoin Kiinan uhkauksia ja Yhdysvaltain ulkopoliittisen johdon kehotuksia. Kiina katsoi vierailun loukkaavan virallista yhden Kiinan politiikkaa.

Kiinan tasavalta eli Taiwan on ollut käytännössä itsenäinen valtionsa vuodesta 1949, jolloin silloiset Manner-Kiinaa hallinneet tasavaltalaiset lähtivät Taiwanin saarelle maanpakoon hävittyään Kiinan sisällissodan Mao Zedongin kommunistijoukkoja vastaan.

Vaikka USA onkin 1970-luvulta lähtien tunnustanut Kiinan kansantasavallan ainoaksi olemassa olevaksi Kiinaksi, se on silti luvannut puolustaa Taiwania ulkopuolisilta uhilta.