USA:n lähettiläs suuntaa Moskovaan – professorin mukaan Venäjä lyö kiilaa lännen sisään

Vladimir Putin on opportunisti ja neuvotteluhuoneen öykkäri, eikä Moskovaan ensi viikolla suuntaava Valkoisen talon erityislähettiläs Steve Witkoff voi olla varma muusta kuin muodollisesti lämpimästä vastaanotosta. Näin arvioi arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti The Timesin kolumnissaan.

Professorin mukaan Putinilla on valita neuvotteluihin useampi eri rooli, sillä Venäjän johtaja kokee asemansa vahvaksi ja pelivaransa tällä hetkellä suureksi. Viime aikojen uutiset ovat olleet Kremille mieluisia. Venäjä on saavuttanut taistelukentällä joitakin pienempiä voittoja, iskut Ukrainan kriittistä infrastruktuuria kohtaan jatkuvat ja perjantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin oikea käsi, kansliapäällikkö Andri Jermak joutui jättämään virkansa korruptionvastainen viraston tehtyä ratsian hänen kotiinsa.

Mutta vaikka Putin pitääkin julkisuudessa kiinni Venäjän tiukista rauhanehdoista, ei pragmaattisemman Putinin ilmaantuminen neuvotteluihin ole poissuljettua, Galeotti kirjoittaa.

– On epätodennäköistä, että hän on lopullisesti sulkenut oven neuvotteluilta. Putin on taktiikaltaan ja luonteeltaan opportunisti, joka pyrkii pitämään mahdollisuutensa avoinna mahdollisimman pitkään.

Venäläisten neuvottelijoiden joukossa pragmaattiseen koulukuntaan kuuluu muun muassa Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakov, jonka puhelu yhdysvaltalaisten kanssa äskettäin vuoti julkisuuteen. Galeottin lähteiden mukaan Ushakov ”ottaa mielummin 90 prosenttia jostain kuin ei mitään”.

Galeottin jututtama Kremlin entinen sisäpiiriläinen arvioi Putinin joutuvan ottamaan neuvotteluissa ”tilintarkastajan” asenteen, eli toisin sanoen arvioimaan eri skenaarioiden kustannus-hyötysuhteita. Vaikka Putin ei välitä ihmishenkien menetyksestä, on hän kuitenkin tietoinen sodan paisuvasta hintalapusta. Varusmiesten ja reserviläisten lähettäminen Ukrainaan olisi todella epäsuosittu päätös, mutta värväytyville sotilaille nyt maksettavat bonukset käyvät pidemmän päälle todella kalliiksi niin valtiolle kuin alueille. Jakutia on jo ilmoittanut olevansa kyvytön maksamaan taistelijoille luvattuja bonuksia, Galeotti toteaa.

– Putin on siten todennäköisesti ottamassa neuvotteluissa tiukan linjan — hänen neuvottelutyyliään voi parhaiten kuvailla öykkäröinniksi — signaloiden samalla mistä hän on tai ei ole valmis joustamaan.

Putin tahtoo miehitetyt alueet Venäjälle sekä evätä Ukrainan Nato-jäsenyyden, Galeotti kuvailee presidentin tavoitteita. Venäjän presidentti ei vaadi miehitettyjen alueiden muodollista tunnustamista venäläisiksi, mutta häntä ei myöskään kiinnosta Yhdysvaltojen symboliset kädenojennukset, kuten Venäjän hyväksyminen takaisin G7-ryhmään.

Venäjä yrittää todennäköisesti ainakin lyödä kiilaa Yhdysvaltojen ja Euroopan välille neuvotteluissa, Galeotti varoittaa. Kremlin puheet Donald Trumpin agendaa ja diplomatiaa sabotoivista eurooppalaisista ovat jo saaneet vastakaikua Washingtonissa, hän toteaa, ja Putinilla on selkeä taipumus kiusantekoon. Mitä hajanaisempi länsi, sitä vähemmän taipuvainen diplomaattiseen ratkaisuun Putin on, professori kirjoittaa.