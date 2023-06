USA:n koulutusohjelmaan vaaditaan muutosta – ”vaikutti Ukrainan pilotin kuolemaan”

Yhdysvaltain ilmavoimien eversti (evp.) Jeffrey Fischer kirjoittaa Defense Post-julkaisussa, että Yhdysvalloissa lisäkoulutusta saanut Ukrainan ilmavoimien lentäjä kaatui taistelussa kesäkuussa. Fischerin mukaan tapaus osoittaa muutostarpeen Yhdysvaltain koulutusyhteistyöjärjestelmässä.

– Yhdysvallat on maailman suurin puolustusyhteistyön tarjoaja. Sen koulutusohjelmat ovat massiivisia, ja niissä on satoja paikkoja ulkomaalaisille opiskelijoille. Tämän koon ja laajuuden vuoksi järjestelmä toimii odotetusti: se on raskas, vakiintunut ja taipumaton, ja sitä varjostavat raskaat poliittiset ja virastojen väliset yhteenotot, hän kuvaa.

Donetskissa ja Luhanskissa ennen hyökkäyssodan laajentamista lentänyt Vladislav-niminen pilotti valittiin koulutusohjelmaan vuonna 2021. Mig-hävittäjillä taisteluissa lentänyt pilotti istutettiin koulutuksessa potkurikone T-6 Texanin puikkoihin.

Fischerin mukaan tämä oli täysin ajanhukkaa ja jopa haitallista. Se turhautti myös Vladislavia.

– Eräs kouluttaja kertoi minulle näin: ”Lensin hänen kanssaan matalalla harjoituslennolla. Mitä minun olisi pitänyt opettaa hänelle? Kaveri oli edistyneempi kuin yksikään ulkomaalainen oppilas, jonka olin koskaan nähnyt. T-6:n lentäminen vähensi hänen Mig-lentotaitojaan, ei parantanut niitä”, Fischer kirjoittaa.

Hän valmistui koulutuksesta hieman yli kaksi kuukautta ennen kaatumistaan. Fischer kirjoittaa, että koulutus oli osasyy pilotin kuolemaan.

– Valitettavasti hänen täydellisesti hiotut Mig-taistelulentotaitonsa olivat jo kauan sitten kadonneet, ja Vladislavin ”uusi normi” oli potkurikoneella lentäminen rauhan aikana, eversti sanoo.

Hän toteaa ongelman olevan yksinkertainen: koulutusohjelma on rauhanajan rakenne, Ukraina taas on sodassa. Koulutusohjelmaa tulisi everstin mukaan myös muuttaa vastaamaan paremmin modernien hävittäjien tarjoamiin haasteisiin.

– Yhdysvaltain ilmavoimien olisi pitänyt tunnistaa tämän tilanteen ainutlaatuisuus. Paikallinen johto olisi voinut siirtää Vladislavin hybridiopetukseen T-38-koneilla. On selvää, että tämä ei ole tavanomaista, mutta sitä ei ole myöskään hyökkäyksen alla oleva valtio, eversti kirjoittaa.

– Kuten eräs hänen kouluttajistaan sanoi: ”Luulen, että jotkut meistä täällä uskovat Yhdysvaltojen olevan osittain vastuussa Vladislavin kuolemasta.”