USA:n kenraali: Sota Kiinaa vastaan voi alkaa vuonna 2025

Yhdysvallat ja Kiina ajautuvat sotilaalliseen selkkaukseen vuonna 2025, ennustaa Yhdysvaltojen ilmavoimien kenraali Mike Minihan vuodetussa muistiossaan. Asiasta uutisoi Financial Times.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat kiristyneet viime vuosina. Huolten keskiössä on etenkin Taiwan, jonka itsenäisyyttä Kiina ei tunnusta. Kiina on useaan otteeseen julistanut tavoitteekseen Taiwanin yhdistämisen Kiinaan. Yhdysvallat on taas Taiwanin liittolainen, ja Kiinan mahdollisen hyökkäyksen saarelle on pelätty johtavan jopa suurvaltakonfliktiin.

Tämä skenaario huolestuttaa myös kenraali Mihihania, FT kertoo.

– Toivon, että olen väärässä. Minulla on tunne, että taistelemme vuonna 2025, Minihan varoittaa muistiossa.

Kiinan vallassa jatkava presidentti Xi Jinping saattaa yrittää käyttää Taiwanin vuoden 2024 presidentinvaaleja tekosyynä hyökkäykselle, kenraali pelkää. Myös Yhdysvallat valitsee itselleen vuonna 2024 presidenttiä, jolloin Taiwanin suurimman liittolaisen fokus on kiinnittynyt omaan sisäpoliittiseen tilanteeseen.

Vuosi 2025 on siten otollinen tilaisuus Kiinalle yrittää miehittää Taiwan, kenraali toteaa.

Muistion poikkeuksellisen synkästä ennustuksesta huolimatta Minihan ei ole ensimmäinen korkea-arvoinen yhdysvaltalaisupseeri joka on varoittanut konfliktin todennäköisyyden kasvavan Aasiassa.

Valkoinen talo ja Pentagon eivät ole kommentoineet vuodettua muistiota. Yhdysvaltojen asevoimien Tyynenmeren sotatoimialueen päämajassa eli Pacific Commandissa neuvonantajana toiminut tutkija Eric Sayers kuitenkin toteaa, että kenraali Minihan on asevoimien johtavia Kiina-tuntijoita.

– Muistion kieli on rajua ja saa jotkut vaivautuneiksi. Tämänkaltaisia muistioita ei ole kuitenkaan tarkoitettu yleisön luettavaksi tai tulevan konfliktin tarkemmaksi tiedusteluarvioksi, Sayers toppuuttelee.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken vierailee ensi viikolla Kiinassa. Kyseessä on korkein yhdysvaltalaistahon vierailu Joe Bidenin presidenttiyden aikana.