USA:n kärsivällisyys loppumassa, uusi ehdotus tulitauosta

Yhdysvaltojen kärsivällisyys Venäjän presidentti Vladimir Putinin suhteen on loppumassa, sillä Kreml on kieltäytynyt kuuntelemasta Yhdysvaltojen ehdotuksia rauhanprosessista.

Asiasta kertoo raportissaan ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Raportin mukaan Putin on yrittänyt ajaa Yhdysvaltojen kanssa käydyissä keskusteluissa läpi omia tavoitteitaan, mikä on ärsyttänyt Donald Trumpia. Trump on uhannut vetää Yhdysvallat pois neuvotteluista, mikäli edistystä ei saavuteta.

Venäjä julisti aloittaneensa pääsiäisen ajan kestävän tulitauon, mutta hyökkääjä on jatkanut sotatoimia julistuksesta huolimatta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ISW:n raportin mukaan ehdottanut täydellistä ja ehdotonta 30 päivän tulitaukoa vastauksena Venäjän pääsiäisen ajan tulitaukoon.

Yhdysvallat ja Ukraina ehdottivat maaliskuun 13. päivä täydellistä 30 päivän tulitaukoa, mutta Venäjä hylkäsi ehdotuksen.

Venäjä ja Ukraina toteuttivat huhtikuun 19. päivä laajimman vankienvaihdon täysimittaisen hyökkäyssodan aikana. Zelenskyin mukaan Ukraina sai Venäjältä 277 sotavankia. Venäjän mukaan maat vaihtoivat 246 olevaa sotavankia, jonka lisäksi kumpikin maa luovutti myös haavoittuneita sotavankeja.

