USA:n ja Kiinan kilpailu voi leikata Ukrainan F-16-hävittäjistä

Argentiinan ilmavoimat etsii kuumeisesti korvaajaa kyseenalaisessa kunnossa olevalle Douglas A-4 Skyhawk -taistelukonelaivastolleen.

Vaihtoehdot ovat karsiutuneet kahteen: kiinalaiseen Chengdu JF-17:ään ja amerikkalaiseen F-16:een. Yhdysvalloille on kriittisen tärkeää voittaa tämä hankintakilpailu, koska Washington ei halua päästää Kiinaa Etelä-Amerikan mantereelle.

Yhdysvaltain hallinto painostaa Argentiinan hallitusta, koska Peking on halukas myymään JF-17-hävittäjiä Argentiinalle hyvin edullisilla ehdoilla. Breaking Defense -sivuston mukaan se tarjoaa 15–20:tä täysin uutta konetta lisähankintaoptiolla, täysin aseistettuina, lisäjärjestelmillä ja varusteilla – ja mikä tärkeintä, pitkäaikaisen lainan turvin.

Argentiinalainen delegaatio on jo vieraillut Kiinan Chengdun lentokonetehtaalla numero 132, jossa on JF-17:n loppukokoonpanolinja. Jos Argentiina tilaisi konetyyppiä, koneet valmistettaisiin kuitenkin Pakistanissa, jossa Kiinan JF-17-vientikoneiden tuotantolinja on toiminut jo viime vuosikymmenen alusta lähtien.

Yhdysvallat voi voittaa Kiinan tarjouksen vain käytetyillä F-16-hävittäjillä. Se ei voi tarjota uusia koneita, koska niiden toimitukset ovat täynnä jo vuoteen 2028 saakka ja niiden hinta ylittää reippaasti Argentiinan hankintabudjetin. Siksi tarjolla on vain käytettyjä hävittäjiä, mutta ei Yhdysvalloista, vaan Tanskasta.

Epävirallisen tiedon mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriön Defense Security Cooperation Agency on tehnyt pyynnön enintään 38 F-16-hävittäjästä Tanskasta Argentiinalle enintään 338 miljoonan dollarin kokonaishintaan. Asiasta kertoo argentiinalainen La Nacion -lehti.

Ukrainalle uutinen ei ole hyvä. Tanskalla on vähän yli 40 F-16-konetta, joista kolmisenkymmentä on lentokunnossa. Niistä 19 on määrä toimittaa Ukrainalle joulukuun 2023 ja vuoden 2025 välisenä aikana.

Koneiden toimittaminen Ukrainalle olisi luonnollisesti enemmän Tanskan intresseissä kuin niiden lähettäminen Argentiinaan. On silti mahdollista, että Ukrainalle korvamerkityistä koneista osa päätyy Etelä-Amerikkaan, koska Kiinan puolustusteollisuuden pääsy mantereelle olisi Yhdysvalloille uhkaava ennakkotapaus.

Etelä-Amerikan valtioiden puolustushankintabudjetit ovat tunnetusti pieniä, ja edullisista kiinalaisista aseista voi tulla helposti hyvin houkuttelevia.