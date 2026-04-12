USA:n ja Iranin rauhanneuvottelut karille

J.D. Vancen mukaan Iran kieltäytyi sitoutumasta olemaan kehittämättä ydinasetta.
Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance nousi Air Force Two -lentokoneesee osallistuttuaan Iranin-keskusteluihin Islamabadissa 12. huhtikuuta 2026. Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet sopimukseen Lähi-idän sodan lopettamiseksi, Vance sanoi 12. huhtikuuta Islamabadissa käytyjen maratonkeskustelujen jälkeen. AFP / LEHTIKUVA / JACQUELYN MARTIN
Varapresidentti J.D. Vance sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin välisten maratonrauhanneuvottelujen jälkeen, että osapuolet eivät päässeet sopimukseen, koska Teheran kieltäytyi luopumasta ydinaseistaan. Asiasta kertoo The Wall Street Journal.

Vance lensi takaisin Yhdysvaltoihin sunnuntaiaamuna Pakistanissa, käytyjen neuvottelujen jälkeen. Neuvottelut kestivät 21 tuntia.

– Valitettavasti emme päässeet eteenpäin, hän sanoi ja kehotti Irania antamaan ”myönteisen sitoumuksen siitä, etteivät he pyri ydinaseeseen”.

Iran syytti neuvottelujen epäonnistumisesta Yhdysvaltojen ”kohtuuttomia vaatimuksia” ydinasekysymyksessä ja Hormuzinsalmessa. Teheranin mukaan lisäneuvotteluja ei ole toistaiseksi suunnitteilla.

Iran vaatii myös Israelin hyökkäysten lopettamista Libanonissa ja pakotteiden jäädyttämien varojen vapauttamista.

Presidentti Donald Trump ilmoitti kahden viikon tulitauosta Iranin kanssa aiemmin tällä viikolla, mutta sanoi Yhdysvaltojen ”lastaavan aluksia” ammuksilla ja aseilla siltä varalta, että neuvottelut kariutuvat.

