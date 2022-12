USA:n edustajainhuone kielsi TikTokin käytön puhelimissaan

Yhdysvaltain edustajainhuone on kieltänyt kiinalaisen TikTok-sovelluksen käytön kongressiedustajien ja edustajainhuoneen työntekijöiden työpuhelimissa. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen NBC.

NBC perustaa tietonsa haltuunsa saamaan edustajainhuoneen muistioon. Muistion mukaan edustajien ja henkilökunnan on poistettava sovellus kaikista työnantajan omistamista matkapuhelimista ja heitä kielletään lataamasta sovellusta uudelleen millekään näistä laitteista.

Kielto on seurausta siitä, että Yhdysvallat on katsonut kiinalaisomisteisen TikTokin muodostavan merkittävän turvallisuusuhan ja Kiinan on epäilty mahdollisesti vakoilevan poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia sovelluksen välityksellä.

TikTokin edustajat eivät ole kommentoineet asiaa.