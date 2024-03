USA:n ammustuotanto uhkaa hidastua kongressin kiistelyn vuoksi

– Tutkijat arvioivat, että Ukrainan on ammuttava vähintään 75 000 laukausta kuukaudessa, eli enemmän kuin se ampuu nyt, pitääkseen puolustussodan yllä, hän kirjoittaa X:ssä.

Yhdysvaltalaisviranomaiset arvioivat, että ilman riittävää määrää tykistöammuksia Ukraina saattaa joutua vetäytymään. Vaikka EU pyrkii toimittamaan Ukrainalle 1,4 miljoonaa kranaattia vuoden loppuun mennessä, se ei ole Detschin mukaan riittävästi.

Hänen mukaansa Venäjä tuottaa tykistökranaatteja enemmän kuin Yhdysvallat ja EU yhteen laskettuna.

Ukraine is down to firing less than 2,000 rounds per day – depending on the day – down from around 6,000 per day last summer.

Researchers estimate that Ukraine needs to fire at least 75,000 rounds a month—more than its current rates—to keep up a defensive war.

— Jack Detsch (@JackDetsch) March 13, 2024