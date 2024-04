USA:lta puuttuu ainakin miljardilla ampumatarvikkeita: Syynä Israel ja Iran

Yhdysvaltain puolustusministeriön laivasto-osaston johtaja Carlos Del Toro kertoi, että laivastolta puuttuu vähintään miljardin edestä ampumatarvikkeita. Syynä ovat ”viimeaikaiset operaatiot Lähi-idässä”.

Del Toro puhui asiasta Yhdysvaltain senaatin valtiovarainkomitealle puolustusmäärärahaosastolle. Sen tehtävänä on hyväksyä valtion kirstuun kohdistuvat lisäkustannukset.

– Meillä on tällä hetkellä lähes miljardin dollarin edestä vajetta ammuksista, joka meidän on täydennettävä jossain vaiheessa. Lisämäärärahan sisältämä yli 2 miljardia dollaria on erittäin tärkeä laivastolle ja merijalkaväelle, jotta ne voivat täydentää näitä asetarvikevarastojaan ja jatkaa samantyyppisten puolustustoimenpiteiden toteuttamista kuin viimeiset kuusi kuukautta, Del Toro sanoi Breaking Defensen mukaan.

Yhdysvallat on osallistunut kuluneen puolen vuoden aikana kaupallista meriliikennettä häiritsevien Jemenin huthikapinallisten torjuntaoperaatioon. Viikonloppuna se auttoi Israelia torjumaan Iranin drone- ja ohjushyökkäyksen torjumisessa. Iran ampui Israeliin yli 300 dronea ja ohjusta, joista 99 prosenttia saatiin torjuttua.

Yhdysvallat on myös lähettänyt Israelille ampumatarvikkeita jo siitä lähtien kun terroristijärjestö Hamas hyökkäsi lokakuussa. Marraskuussa kansainvälinen media kertoi, että Yhdysvallat lähetti Israelin tueksi esimerkiksi tuhansia pimeänäkölaitteita, bunkkerintorjunta-aseita, 155 millimetrin sirpalekranaatteja ja taisteluhelikoptereista laukaistavia ohjuksia.