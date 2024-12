USA yrittää nyt tuhota Syyrian kemialliset aseet: Sariiniammuksia käyttövalmiina

Syyrian diktaattori Bašar al-Assadin paettua Venäjälle ja al-Assadin suvun 50 vuotta kestäneen hallinnon luhistuttua Yhdysvallat on ryhtynyt tuhoamaan hallinnon hallussa olleita kemiallisia aseita.

Asiasta kertovat esimerkiksi Times of Israel ja yhdysvaltalainen Axios. Niiden lähteinä ovat Yhdysvaltain hallinnon virkamiehet. Nimettömänä haastateltu virkamies sanoi, että toimet ovat varovaisia mutta niitä on useita. Tarkoituksena on varmistaa yhdessä liittolaisten kanssa, etteivät kemialliset aseet olisi enää kenenkään käytettävissä.

Ennen Bašar al-Assadin valtaannousua vuonna 2000 Syyriaa hallitsi tämän isä Hafez al-Assad. Hafez al-Assadin hallinnon arvioidaan hankkineen kemiallisia aseita 1970-luvun alusta alkaen perusteenaan Israelin aiheuttama uhka.

Pelkästään vuosien 2013 ja 2018 välillä al-Assadin hallinnon asevoimien on laskettu käyttäneen kemiallisia aseita ainakin 106 iskussa. Syrian American Medical Society (Sams) laskelma vuosien 2012 ja 2015 väliltä on vielä karmaisevampi: 161 kemiallista iskua, lähes 1500 kuollutta ja yli 14 000 oireita saanutta.

Vuonna 2013 Damaskoksen Ghoutassa tehtiin sariini-isku. Länsimaiden haltuunsa saamien kemiallisten aseiden tutkimiseen ja tuhoamiseen osallistui myös Suomi ja Helsingin Kumpulassa sijaitseva kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) tehtävään akkreditoima Verifin-laboratorio.

Vuonna 2016 kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n tekemä selvitys löysi todisteet kolmesta al-Assadin hallinnon tekemästä kloorikaasuiskusta ja yhdestä terroristijärjestö Isisin Syyriassa tekemästä sinappikaasuiskusta. Kaikkia iskuja ei välttämättä edes tiedetä. Niistä useissa on dokumentoitu kuolleen siviilejä, myös lapsia.

The New York Times kertoi perjantaina, että sen tiedustelulähteiden mukaan al-Assadin asevoimilla on ollut käyttövalmiina ainakin sariinilla varustettuja ammuksia. Perjantaina Yhdysvaltoja vaivasi vielä huoli, että romahtava al-Assadin hallinto olisi saattanut käyttää niitä viimeisenä oljenkortenaan. Vaikka diktaattori pakeni Venäjälle, ei kemiallisia aseita kuitenkaan haluta Syyrian seuraavienkaan johtajien käsiin.

Maanantainaamuun mennessä USA ja sen liittolaiset, pääasiassa Israel, olivat tehneet joidenkin lähteiden mukaan vuorokaudessa jopa sata ilmaiskua Syyriaan, eritoten Deir Ezzorin alueelle.

Sunnuntaina Times of Israel kertoi vedoten omiin lähteisiinsä Israelin asevoimissa, että Israelin ilmavoimat on tehnyt ilmaiskun ainakin yhteen kemiallisten aseiden valmistus- tai varastointikohteeseen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskuissa on tuhottu myös muuta Syyrian asevoimien kalustoa kuten ohjuksia.