USA varoitti Moskovaa tuhoisista seurauksista, jos Aleksei Navalnyi kuolee vankilassa

Venäjän vankeinhoitolaitos tiedotti perjantaina oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kuolleen rangaistussiirtola IK-3:ssa Jamalin Nenetsiassa.

Navalnyin kerrottiin voineen pahoin ulkoilun jälkeen ja menettäneen tajuntansa. Vankeinhoitolaitoksen mukaan hän kuoli elvytyksestä huolimatta. Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottajan mukaan tapauksen selvittäminen ei vaadi ”erityisiä määräyksiä” Kremliltä.

Kreml yritti aiemmin myrkyttää Navalnyin, mutta poliitikon perhe ja tiimi järjestivät hänet Saksaan saamaan hoitoa. Oppositiopoliitikko päätti palata toipumisensa jälkeen Venäjälle, jossa hänet pidätettiin heti lentokentällä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti kesäkuussa 2021 Vladimir Putinia Genevessä pidetyn huippukokouksen yhteydessä ”rajuista seurauksista”, jos Aleksei Navalnyi kuolisi venäläisessä vankilassa. Biden ei määritellyt tarkemmin mahdollisia vastatoimia.

– Tein selväksi hänelle, että uskon näiden seurauksien olevan tuhoisia Venäjän kannalta, Joe Biden sanoi CNN:n mukaan.

Vladimir Putinilta kysyttiin Geneven kokouksen tiedotustilaisuudessa Aleksei Navalnyin kohtelusta ja Venäjän opposition tukahduttamisesta. Venäjän presidentti vastasi viittaamalla Black Lives Matter -mielenosoituksiin ja kongressin mellakkaan Yhdysvalloissa.

– Emme halua, että tällaista tapahtuu Venäjällä, Putin sanoi.

Hän väitti Navanlyin tietoisesti rikkoneen lakia.

– Kyseinen herrasmies meni ulkomaille hoitoon. Heti kun pääsi sairaalaan, hän näytti videoitaan internetissä. Hän halusi tietoisesti rikkoa lakia. Hän teki juuri niin kuin halusi tehdä. Joten mitä me voimme sanoa tästä, Vladimir Putin totesi.

LUE MYÖS:

Paluu Venäjälle koitui Aleksei Navalnyin kohtaloksi: Minulla on isänmaani ja vakaumukseni (VU 16.2.2024)

Shocking, shocking news. In 2021 Biden said Russia would suffer “devastating” consequences if Navalny died in prison. https://t.co/BkPTAPzuoj https://t.co/dLrKGHD87T

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 16, 2024