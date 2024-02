Paluu Venäjälle koitui Aleksei Navalnyin kohtaloksi: Minulla on isänmaani ja vakaumukseni

Paluu Venäjälle näyttää koituneen Aleksei Navalnyin kohtaloksi. Vankilassa perjantaina Venäjän viranomaisten mukaan kuollut Navalnyi kertasi vasta tammikuussa, miksi palasi takaisin Venäjälle kolme vuotta sitten Saksasta, jossa hänet pelastettiin turvallisuuspalvelu FSB:n tekemältä murhayritykseltä.

– Minulla on isänmaani ja vakaumukseni. En halua päästää siitä [Venäjästä] koskaan irti tai pettää sitä. Jos vakaumus merkitsee oikeasti jotakin, on sitä myös oltava valmis puolustamaan ja tekemään tarvittaessa uhrauksia sen puolesta, Navalnyin tiimi kirjoitti viestipalvelu X:ssa hänen terveisinään.

Navalnyin tiimi on julkaissut hänen vankilasta välittämiään viestejä poliitikon tilillä X-palvelussa. Tammikuussa Navalnyi kertoi saaneensa vastata kolmen vuoden ajan aina samaan kysymykseen.

– Vangit kysyvät sen yksinkertaisesti ja suoraan. Vankilan viranomaiset taas tiedustelevat sitä varovasti ja silloin, kun nauhurit ovat pois päältä – miksi tulit takaisin?, Aleksei Navalnyin tili kirjoitti.

Navalnyi muistutti osallistuneensa vaaleihin ja hakeutuneensa poliittisiin johtotehtäviin. Oppositiovaikuttaja jatkoi julistaneensa aina tukijoilleen, ettei hän petä heitä, huijaa heitä tai hylkää heitä.

– Täytin lupaukseni äänestäjille palaamalla Venäjälle. Venäjällä on oltava heitäkin, jotka eivät valehtele heille.

Aleksei Navalnyi kertoi kokemustensa paljastaneen, että Venäjällä oikeudesta mielipiteisiin ja vakaumukseen on maksettava istumalla eristyssellissä.

– Valtaapitävät tulisi vaihtaa. Rehelliset ja vapaat vaalit ovat paras tapa valita johtajat. Jokainen tarvitsee oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Korruptio tuhoaa valtion. Sensuurista olisi päästävä. Tulevaisuus perustuu näille periaatteille.

Navalnyi aloitti poliittisen uransa vastustamalla korruptiota. Hän johti FBK-nimistä korruptionvastaista säätiötä, joka paljasti poliitikkojen ja viranomaisten väärinkäytöksiä. Hänen ei annettu asettua ehdolle Venäjän presidentinvaalissa vuonna 2018, ja vuonna 2020 hänet yritettiin myrkyttää. Kun hänen tiiminsä ja perheensä järjesti hänet koomassa hoitoon Saksaan, kävi ilmi, että hänen elimistössään oli alunperin Neuvostoliitossa kehitettyä kemiallista asetta nimeltä Novitšok. Myöhemmin, kun Navalnyi oli toipumassa, paljasti tutkiva yhteisö Bellingcat, että myrkytyksen takana oli Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB.

Navalnyi näytti vielä hyväkuntoiselta esiintyessään viimeksi videoyhteydellä oikeudessa. Sotavision-kanavan tilaisuudesta julkaisema video on väitetysti kuvattu torstaina 15.2. eli vain päivää ennen Navalnyin kuolemaa. Navalnyilla oli erilaisia terveyshuolia vankilassa, eikä ole varmuutta siitä, toipuiko hän koskaan myrkyttämisyrityksestä täysin.

Navalnyin perheeseen kuului vaimo Julija ja kaksi lasta: tytär Darija joka opiskelee Yhdysvalloissa sekä poika Zahar, joka oleskelee Saksassa.

1/17 Exactly three years ago, I came back to Russia after treatment following my poisoning. I was arrested at the airport. And for three years, I've been in prison.

And for three years, I've been answering the same question.

— Alexey Navalny (@navalny) January 17, 2024