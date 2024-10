USA vahvistaa Pohjois-Korean joukot Venäjällä – ”erittäin vakava asia”

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin on vahvistanut, että Yhdysvaltain hallituksella on todisteita Pohjois-Korean sotilaiden lähettämisestä Venäjälle, uutisoi Washington Post.

Ukraina ja Etelä-Korea ovat toistuvasti syyttäneet Pohjois-Koreaa joukkojen lähettämisestä Venäjälle tukemaan sen käynnissä olevaa sotaa Ukrainassa. Nato ja Yhdysvallat eivät olleet aiemmin vahvistaneet joukkojen liikkeitä.

– Analyytikkomme… jatkavat tämän tarkastelua. Nyt näemme todisteita siitä, että Pohjois-Korean joukot ovat menneet… Venäjälle, Austin sanoi WP:n mukaan.

– Mitä he tarkalleen tekevät, jää nähtäväksi. Mutta kyllä, on todisteita siitä, että Korean demokraattisen kansantasavallan joukkoja on Venäjällä, hän lisäsi.

Kysyttäessä Pohjois-Korean lähettämisen tarkoituksesta Austin sanoi, että Yhdysvallat yrittää edelleen selvittää asiaa.

– Jos he ovat kanssasotijoita, jos heidän aikomuksensa on osallistua tähän sotaan Venäjän puolesta, se on erittäin, erittäin vakava asia, Austin sanoi.

– Sillä on vaikutuksia, ei vain Euroopassa. Se vaikuttaa myös asioihin Intian ja Tyynenmeren alueella.

Austin sanoi, että on epäselvää, mitä Pohjois-Korea saa vastineeksi joukkojen lähettämisestä. Austinin mukaan se viittaa merkittäviin heikkouksiin Venäjän sotilaallisessa kyvyssä, sillä Venäjän on täytynyt käyttää liittolaisiaan Irania ja Pohjois-Koreaa saadakseen apua sodassa Ukrainaa vastaan.

– Tämä on osoitus siitä, että hänellä saattaa olla jopa enemmän ongelmia kuin useimmat ihmiset ymmärtävät, Austin sanoi presidentti Vladimir Putinista.