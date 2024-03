USA seurasi Vladimir Putinin sijaintia yksinkertaisella keinolla

Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden ei tarvinnut organisoida monimutkaisia teknologisia järjestelmiä tai fyysistä valvontaa seuratakseen Venäjän johtajan Vladimir Putinin liikkeitä, kirjoittaa entinen Wall Street Journalin reportteri Byron Thau juuri julkaistussa kirjassaan Means of Control. 600 000 dollarin toimeksiantosopimuksen Pentagonin kanssa tehnyt yritys kehitti ohjelman, jolla älypuhelinten omistajia voidaan seurata suunnatun mainonnan avulla.

Kreml on moneen kertaan ilmoittanut, että Putin ei käytä älypuhelinta, mutta hänen seurassaan kulkevilla ihmisillä niitä on, ja heidän kauttaan on mahdollista tietää Putinin sijainti. Yksi ohjelman suunnittelijoista, teknologiakonsultti Mike Wigley hankki pääsyn deittisovellus Grindrin tuhansien käyttäjien sijaintitietoihin.

GPS:n välityksellä Grindr näyttää käyttäjän sijainnin puolen metrin tarkkuudella. Data välittyy online-mainostajille, jotka lisäävät omia ilmoituksiaan sovellukseen. Wigley huomasi, että dataan pääsi melko helposti käsiksi. Hän varoitti siitä tiedustelupalveluita osoittaen, miten hän pystyi seuraamaan Pentagonin, FBI:n ja CIA:n henkilökunnan liikkeitä kotiin, töihin ja kokouksiin.

Vuonna 2016 Wigley toimi yhtiössä PlanetRisk, joka teki Pentagonille ohjelman, jolla voi seurata kännyköitä käytännössä koko maapallolla, kunhan se keräsi dataa mainostajille. Locomotive-ohjelman kehittäjät huomasivat pystyvänsä seuraamaan myös maailman johtajia.

Ostettuaan Venäjän mainosdatan he alkoivat seurata kännyköitä Putinin ympärillä. Ne seurasivat häntä kaikkialle ja kuuluivat autonkuljettajille, turvamiehille, avustajille ja muulle henkilökunnalle Putinin ympärillä. Locomotive näytti mainosdatan avulla, keitä Putinin seurueeseen kuului, missä hän kulki ja oli.

Ohjelman kyvyn tekivät suuren vaikutuksen Pentagonin johtoon, joka halusi salata ohjelman, vaikka siihen käytettiin kaupallista dataa, jota myytiin vapaasti muutaman sadan tuhannen dollarin kuukausihintaan. Hinta oli pisara meressä tiedusteluorganisaatioille, joiden vuosibudjetti oli yli 60 miljardia dollaria. Ohjelmaa ei salattu, mutta Pentagon kielsi yhtiötä levittämästä tietoa siitä, jotta asevoimilla oli aikaa muuttaa se operatiiviseksi valvontaohjelmaksi.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ilmoitti viime kesäkuussa paljastaneensa Yhdysvaltojen tiedustelukampanjan Applen puhelimiin istutetun virusohjelman avulla. Sen jälkeen kaikilta valtion viranhaltijoilta kiellettiin Applen puhelinten virkakäyttö. Kuitenkin muun muassa Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin tiedetään käyttävän edelleen iPhonea.