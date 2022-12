USA Patriot-järjestelmistä: Venäjä tehnyt ainoat provokatiiviset toimet

Venäjän mukaan Yhdysvaltain mahdollinen Patriot-ohjusjärjestelmien lähettäminen Ukrainaan ”johtaisi arvaamattomiin seurauksiin” ja uhkaisi maailmanlaajuista turvallisuutta.

– Ainoat provokatiiviset toimenpiteet, joihin on ryhdytty koko tämän konfliktin aikana, ovat Venäjän tekemiä, sanoi ulkoministeriön apulaistiedottaja Vedant Patel CNN:n mukaan.

– Yhdysvallat ei ole nyt eikä ole koskaan ollut sodassa Venäjän kanssa, Patel totesi.

CNN kertoi tällä viikolla, että presidentti Joe Bidenin hallinto viimeistelee suunnitelmiaan Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmän lähettämiseksi Ukrainaan.

Vaikka Patel ei ilmoittanut mistään uudesta Yhdysvaltain turvallisuusavusta Ukrainalle, hän sanoi, että Yhdysvallat on tehnyt ”täsmälleen niin kuin presidentti Biden sanoi presidentti (Vladimir) Putinille, että tekisimme. … Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, tarjoamme turvallisuusapua ja autamme Ukrainaa puolustamaan itseään, alueellista koskemattomuuttaan ja suvereniteettiaan.”

Venäjän kommentteihin otti kantaa torstaina myös Yhdysvaltain puolustusministeriö. Pentagonin lehdistösihteeri, prikaatinkenraali Pat Ryder sanoi, että Yhdysvallat ei salli Venäjän sanella turvallisuusapua, jonka Bidenin hallinto antaa Ukrainalle.

– Minusta on ironista ja hyvin kuvaavaa, että virkamiehet sellaisesta maasta, joka hyökkäsi julmasti naapurinsa kimppuun laittomalla ja provosoimattomalla hyökkäyksellä, ja joka tarkoituksellisesti kohdistuu viattomia siviilejä vastaan ja tuhoaa siviili-infrastruktuuria, että he käyttävät provosoivia sanoja kuvaamaan puolustusjärjestelmiä, joiden on tarkoitus pelastaa ihmishenkiä ja suojella siviilejä, Ryder totesi.

Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmät on suunniteltu torjumaan ja tuhoamaan saapuvia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, kehittyneitä lentokoneita ja risteilyohjuksia.