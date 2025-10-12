USA on auttanut Ukrainaa iskemään Venäjälle kuukausien ajan

Yhdysvallat on jo kuukausien ajan avustanut Ukrainaa iskuissa Venäjän energialaitoksiin, uutisoi Financial Times. Lehden tiedot ovat peräisin useista yhdysvaltalaisista ja ukrainalaisista viranomaislähteistä. Iskujen taustalla on pyrkimys heikentää Venäjän taloutta ja sitä kautta painostaa Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvottelemaan rauhasta.

Yhdysvaltojen tarjoama apu on annettu tiedustelutietojen muodossa. Tiedot ovat mahdollistaneet iskut esimerkiksi öljyjalostamoihin kaukana etulijasta.

Artikkelin mukaan Yhdysvallat syvensi apuaan Ukrainalle maan presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuussa käymän puhelun jälkeen. Tuki lisääntyi entisestään Trumpin ja Putinin tavattua Alaskassa. Trump pettyi tapaamisen antiin ja syvensi tukeaan Ukrainalle.

Pian heinäkuisen puhelinkeskustelun jälkeen Ukraina alkoikin saamaan entistä tarkempaa tiedustelutietoa Yhdysvalloista. Tämä uusi tieto on auttanut Kiovaa hahmottamaan paremmin Venäjän ilmapuolustuksen rakennetta ja suunnittelemaan reittejä syvälle Venäjän alueelle ulottuvia drooni-iskuja varten.

Ukrainan viimeaikoina onnistuneet iskut syvälle Venäjän rajojen sisäpuolella liittyvät lisäksi droonien teknologisiin parannuksiin ja niiden lisääntyneeseen kotimaiseen tuotantoon. Tämä on mahdollistanut sen, että Kiova voi laukaista useampia drooneja samanaikaisesti.

Viimeksi lauantaina Ukraina iski yhteen Venäjän suurimmista öljynjalostamoista, Bashneft-UNPZin jalostamoon Ufassa. Jalostamo sijaitsee noin 1 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Iskujen määrä Venäjällä sijaitseviin energialaitoksiin onkin lisääntynyt nopeasti elokuun ja syyskuun aikana. Tähän mennessä ainakin 16 maan 38 öljynjalostamosta on isketty, joihinkin useamman kerran.

Zelenskyin mukaan Venäjä on menettänyt arviolta 20 prosenttia maan öljyntuotannon kapasiteetista. Hän kertoo Venäjän tuovan maahan öljyä nyt ainakin Kiinasta ja Valko-Venäjältä. Lisäksi öljynvientiä maan rajojen ulkopuolelle on rajoitettu.