USA sanoo olevansa valmis sotaan avaruudessa

Yhdysvallat on tarvittaessa valmis sotaan myös avaruudessa, sanoo US Space Commandin korkea-arvoinen upseeri, prikaatikenraali Jesse Morehouse. Lontoossa puhuneen kenraalin kommenteista uutisoi The Guardian.

Avaruudesta on viime vuosina tullut suurvaltojen välisen kilpailun uusi näyttämö. Neljä valtiota, eli Venäjä, Kiina, Intia ja Yhdysvallat, ovat testanneet satelliitintorjunta-aseita. Kun Venäjä testasti asetta omaan satelliittiin vuonna 2021, hajosi se yli 1500 osaan. Morehouse vertaa räjähdyksen tehoa ja kiertoradalle jäävää avaruusromun määrää ydinaseeseen.

Yhdysvallat tulee jatkamaan omien satelliitintorjunta-aseidensa kehittämistä, Morehouse kertoi, mutta maa ei aio suorittaa ”vastuuttomia kokeita”. Yhdysvallat ei toivo konfliktia avaruuteen, mutta on tarvittaessa valmis myös siihen, kenraali vakuutti.

– Yhdysvallat on valmis taistelemaan avaruudessa vaikka tänä iltana jos pakko. Jos joku uhkaa tai Yhdysvaltojen tai sen puolustuskumppaneiden- ja liittolaisten intressejä, olemme valmiita taistelemaan.

Venäjä on Ukrainan sodan aikana uhannut iskeä läntisiin kaupallisiin satelliitteihin, mikäli ne tukevat Ukrainaa sen puolustustaistelussa. Esimerkki tästä on miljardööri Elon Muskin johtaman SpaceX-yhtiön laaja satelliittipalvelu Starlink, joka nopeasti nousi merkittävään rooliin Ukrainan puolustuksessa. Helmikuussa yhtiö kuitenkin eväsi Ukranalta mahdollisuuden käyttää palvelua lennokkien ohjaamiseen.

Venäjän olisi joka tapauksessa turha yrittää iskeä Starlinkiin, kenraali Morehouse toteaa.

– Ei olisi mitään järkeä ampua alas yksi satelliiteista, sillä niitä on tuhansia ja Venäjällä ei ole tuhansia satelliitintorjuntaohjuksia.