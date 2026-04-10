USA näyttää perustavan uuden puolustushaaran

Yhdysvaltain puolustusministeriön (nykyisen sotaministeriön) 1,5 biljoonan dollarin (lähes 1,3 biljoonan euron) budjettiesitys vuodeksi 2027 on täynnä superlatiiveja, mutta mikään Pentagonin alaisista organisaatioista ei ole pärjännyt rahoitusesityksessä yhtä hyvin kuin Defense Autonomous Warfare Group DAWG. Viime vuoden loppupuolella käynnistetty hyvin tuntemattomaksi jäänyt ”ryhmä” sai kuluvalle vuodelle 225 miljoonaa dollaria (192 miljoonaa euroa).

Mutta ensi vuodelle DAWGille haetaan massiivista jättipottia. Jos kongressi hyväksyy Donald Trumpin hallinnon ehdotuksen, organisaatio on saamassa 54,6 miljardia dollaria (46,6 miljardia euroa). Sen budjettia ollaan siis kasvattamassa yli 24 000 prosenttia.

Jotta saadaan tälle summalle hieman perspektiiviä, budjettiesitys koko merijalkaväen puolustushaaralle on 57,2 miljardia dollaria (48,9 miljardia euroa). DAWGille allokoitu summa on noin 10 miljardia dollaria (8,5 miljardia euroa) suurempi kuin Latvian bruttokansantuote.

Pentagonin budjettiasiakirjassa ei näy toistaiseksi mitään yksityiskohtia siitä, mihin ehdotettua valtaisaa summaa oltaisiin käyttämässä, mutta vihjeitä siitä löytyy. Yhdysvaltain senaatin asevoimakomitean pienten droonien teollista perustaa ja Yhdysvaltain droonituotannon johtoasemaa käsittelevässä kuulemisessa republikaanisenaattori Roger Wicker tuli paljastaneeksi DAWGin roolia.

– Kun Drone Dominance [-ohjelma] keskittyy pienempiin, Ryhmä 1:n FPV-drooneihin, DAWG tulee johtamaan suuremmissa hyökkäysdrooneissa ja pienissä miehittämättömissä veneissä, hän sanoi.

Maaliskuussa Irania vastaan tulikasteensa saanut yhdysvaltalaisen Spektreworksin Shahed-kopio LUCAS ja Taiwaninsalmea varten kehitellyt Hellscape-skenaarion mukaiset suunnitelmat miehittämättömien pinta-alusten parvista Kiinan hyökkäyksen varalta eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään 54,6 miljardin dollarin budjettiesitystä. Tällaista rahoitustasoa ei hallinnoi jokin Pentagonin ryhmä, vaan se on tyypillisesti varattu operatiivisten, tiettyyn taistelukentän ulottuvuuteen keskittyvien puolustushaarojen, kuten avaruusvoimien, johtoportaalle.

Budjettiesitys viittaa Pentagonin aikovan muokata DAWGista autonomisen sodankäynnin johtoportaan, joka organisoisi droonisodankäyntiä taistelukentän eri ulottuvuuksissa. Malli tällaiselle löytyy jo niin Ukrainasta kuin Venäjältäkin.