USA löysi keinon lukita Iranin ballistiset ohjukset tunneleihinsa

Ei ole enää salaisuus, että Iranilla on pitkälle kehitetty maanalainen infrastruktuuri kokonaisine maanalaisine ohjuskaupunkeineen, joissa valmistetaan ja varastoidaan ohjuksia. Näiden tilojen tuhoaminen on äärimmäisen vaikeaa, jos ei mahdotonta, koska edes bunkkerintuhoajapommit eivät välttämättä riitä vaikuttamaan kymmenien metrien syvyyteen kallioperään louhittuihin luoliin.

Yhdysvallat näyttää kuitenkin löytäneen keinon, jolla luolastojen käytöltä viedään teho. Tutkivan journalismin verkosto Bellingcatin mukaan Yhdysvallat on ottanut käyttöön Gator-sirotemiinoja levittävän järjestelmän. Siinä BLU-91/B-panssarimiinoja levitetään luolastojen suuaukoille käyttäen ilmasta pudotettavia CBU-89/B- ja CBU-78/B-rypälepommeja, joista 94 tai 60 miinaa levittyy noin 200 kertaa 650 metrin alueelle.

Bellingcat on tunnistanut näitä miinoja eteläiranilaisen Kafarin kylän lähellä olevan luolaston suilta otetuista valokuvista. Miina aktivoituu kahdessa minuutissa maahantulon jälkeen ja hyvin harva niistä jää virittymättä.

Panssarimiinojen lisäksi on mahdollista levittää myös henkilömiinoja, mutta Bellingcat ei ole havainnut niitä julkaistuissa kuvissa. Iran on ilmoittanut useista siviiliuhreista, mutta se voi olla seurausta yrityksistä siirtää panssarimiinoja, jotka räjähtävät siirtoyrityksen seurauksena.

BLU-91/B on herätemiina, jossa herätteenä on magneettikentän anturi, joka laukaisee miinan metallisen kohteen lähestyessä, mikä tekee näiden miinojen raivauksesta hyvin vaikeaa ja vaarallista. Miinoissa on itsetuhoajastin, joka voidaan ajoittaa neljän tunnin, kahden vuorokauden tai kahden viikon päähän.

Näiden miinojen kylväminen luolastojen tienoille tekee kaluston ja henkilöstön siirtämisestä lähes mahdotonta tai ainakin hyvin vaarallista. Miinat halvaannuttavat luolastojen hyödyntämisen, kunnes ne on raivattu tai niiden toiminta-aika päättyy. Ballististen ohjusten laukaisualustat eivät yksinkertaisesti pääse ulos tunneleista.