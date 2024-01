USA lähetti epävirallisen valtuuskunnan Taiwaniin

Taiwan valitsi lauantaina uuden presidentin, kun nykyinen varapresidentti Lai Ching-te voitti maailmanpolitiikan keskiöön joutuneen saaren presidentinvaalit. Kiina ei tunnusta Taiwanin suvereniteettia, ja Kiinan ulkoministeriö on jo ehtinyt tuomita muun muassa Yhdysvaltojen uudelle presidentille kohdistamat onnittelut. Kiinan mukaan Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken lähettää ”väärän viestin Taiwanin itsenäisyyttä ajaville separatisteille”.

Yhdysvallat on sunnuntaina lähettänyt Taiwaniin epävirallisen valtuuskunnan tapaamaan maan johtoa, kertoo Financial Times. Vakiintuneen tavan mukaisesti Valkoinen talo on pyytänyt entisiä korkean tason virkamiehiä matkustamaan Taiwaniin ”yksityishenkilöinä”. Tänä vuonna valtuuskunnan jäsenet ovat kuitenkin poikkeuksellisen raskaan sarjan nimiä, lehti toteaa.

Taiwaniin sunnuntaina matkustanut valtuuskunta kostuu entisestä kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Stephen Haydlesta sekä ex-varaulkoministeri James Steinbergista. Republikaani Hadley oli presidentti George W. Bushin keskeisiä turvallisuuspoliittisia neuvonantajia, demokraatti Steinberg on taas toiminut korkeissa ulkoasiainhallinnon tehtävissä Bill Clintonin ja Barack Obaman kausina. Miesten on tarkoitus tavata johtavia poliitikkoja sekä vahvistaa Yhdysvaltojen tuki Taiwanin taloudelliselle menestykselle ja rauhalle, Yhdysvaltojen epävirallisena lähetystönä toimiva Taiwanin amerikkalainen instituutti kertoo.

Edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson kertoi lauantaina viestipalvelu X:ssä edustajainhuoneen lähettävän valtuuskunnan uuden presidentin virkaanastujaisiin toukokuussa.

Vaikka Yhdysvalloilla ja Taiwanilla ei ole muodollisia diplomaattisuhteita, tekevät maat yhteistyötä muun muassa turvallisuuspolitiikan saralla. Presidentti Joe Biden vahvisti kuitenkin viikonloppuna Yhdysvaltojen kielteisesti Taiwanin itsenäisyyteen, FT kertoo.

We congratulate William Lai on his election as the next President of Taiwan and we are happy to see democracy thriving among the Taiwanese people.

The United States is eager to work with President-elect Lai and build on the strong partnership we’ve enjoyed with President Tsai.…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 13, 2024