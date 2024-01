Taiwan valitsi uuden presidentin

Taiwanissa on äänestetty tänään uudesta presidentistä ja parlamentista. Presidentiksi valittiin nykyinen varapresidentti, demokraattisen edistyspuolueen (DPP) Lai Ching-te eli William Lai.

64-vuotias Lai on valmistunut maineikkaasta Harwardin yliopistosta ja toiminut aikaisemmin Tainanin kaupungin pormestarina sekä Taiwanin pääministerinä.

Lai on aikaisemmin ajanut äänekkäästi Taiwanin itsenäisyyttä ja Peking luonnehtiikin häntä häiriköksi. Peking on kehoittanut taiwanilaisia äänetämään muita ehdokkaita, jotka ovat avoimempia dialogille Kiinan kanssa. Lain valinta presidentiksi on viesti Pekingiin siitä, etteivät taiwanilaiset hyväksy Kiinan ohjailua.

Taiwanin vaalien merkitys on suuri, sillä saari on polttopiste Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä valtataistelussa. Kiinan painostustoimenpiteet Taiwania kohtaan ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Asiantuntijoiden mukaan mikä tahansa eskalaatio niiden välillä lisää riskiä suurempaan konfliktiin. Yhdysvalloilla on laivastoa alueella sekä Australialla ja Japanilla tukikohtia saaren ympärillä.