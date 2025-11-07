USA kutsui Teboilin ostajaa Kremlin käsinukeksi: Öljyjätti herkistyi ja perui heti

Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi joutunut venäläinen öljyjätti Lukoil ei pääse myymään ulkomaantoimintojaan ainakaan vielä. Salamyhkäinen öljynvälitysyhtiö Gunvor perui ostotarjouksensa varhain perjantaina.

Lukoilin ulkomaantoimintoihin kuuluu joukko huoltoasemia muualla kuin Venäjällä. Suomessa Lukoil omistaa Teboil-ketjun. Gunvor teki ostotarjouksen Lukoilin ulkomaantoiminnoista lokakuun lopulla melko pian sen jälkeen kun Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille oli määrätty pakotteita.

Gunvorin ostotarjouksen perumiseen liittyy kummallinen riita sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltojen pakotteiden kohteena oleva voi myydä omaisuuttaan tai toimintojaan, jos saa sitä varten pakotevalvontaviraston myöntämän erillisen luvan. Pakotteiden täytäntöönpanosta ja valvonnasta vastaa virasto nimeltä OFAC, joka toimii Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön alaisuudessa.

Myöhään torstaina Suomen aikaa Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö julkaisi viestipalvelu X:ssa Gunvoriin liittyen varsin töykeän ilmoituksen.

–Presidentti Trump on ollut hyvin selväsanainen sen suhteen, että sodan on loputtava välittömästi. Niin kauan kuin Putin jatkaa järjetöntä tappamista, ei Kremlin käsinukke Gunvor tule saamaan lupaa toimia ja tehdä voittoa, ministeriö kirjoitti.

Viesti ja varsinkin sen sävy on linjassa presidentti Donald Trumpin hallinnon viestintälinjan kanssa. Monesti sitä ei ole voinut kiitellä liiasta diplomaattisuudesta. Töksäytystä yllättävämpää onkin se, millaisen reaktion valtiovarainministeriön viesti aiheutti. Ei kulunut kuin noin tunti, kun Gunvor ilmoitti omalla X-tilillään, että ostotarjous on peruttu. Viestin sävy oli linjassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sävyn kanssa:

– Valtiovarainministeriön Gunvoria koskeva lausunto on perustavanlaatuisesti virheellinen ja perätön. Gunvor on ja on aina ollut avoin omistuksestaan ​​ja liiketoiminnastaan, ja se on yli vuosikymmenen ajan aktiivisesti etäännyttänyt itsensä Venäjästä, lopettanut kaupankäynnin pakotemääräysten mukaisesti, myynyt pois venäläisiä omaisuuksiaan ja tuominnut julkisesti sodan Ukrainassa. Suhtaudumme myönteisesti tilaisuuteen varmistaa, että tämä selkeä väärinkäsitys korjataan. Sillä välin Gunvor vetää pois tarjouksensa Lukoilin kansainvälisistä omaisuuksista.

Taustalla häämöttää Yhdysvaltojen tiedustelutieto, jonka mukaan yksi Gunvorin omistajista on tai on ollut presidentti Vladimir Putin itse. Gunvorin nykyinen johtaja Torbjörn Törnqvist on myöntänyt, että Gunvorilla on ollut noin 20 prosenttia yhtiöstä omistanut vähemmistöosakas, mutta ei ole suostunut kertomaan tämän nimeä.

Vuonna 2009 Törnqvist sanoi ruotsalaiselle Affärsvärlden-lehdelle, että hän ja toinen perustaja-pääomistaja Gennadi Timtšenko olivat ostaneet kolmannen osakkaan ulos.

– Hän oli passiivinen ja yksityinen osakkeenomistaja. Pankit ja muut tietävät kuka hän on, mutta meidän on kunnioitettava sitä, että hän haluaa olla ”hienovarainen”, Törnqvist sanoi tuolloin.

Gennadi Timtšenko joutui pakotteiden kohteeksi vuonna 2014, koska kuuluu Putinin ystäväpiiriin ja hänen liiketoimensa hyötyvät Ukrainaan kohdistuvista vihamielisistä toimista. Kun pakotteet iskivät, päättivät ruotsalainen Törnqvist ja Timtšenko pelastaa öljy-yhtiönsä Gunvorin siten, että Törnqvist otti Timtšenkon osakkeet ja maksoi ne Timtšenkolle seuraavana vuonna.

Yhdysvaltojen pakotteiden peruminen tai niitä helpottavien lisenssien saaminen Lukoilin toimintojen ostamiseksi edellyttäisi nyt käytännössä sitä, että Gunvor osoittaisi Yhdysvalloille että sillä ei ole yhteyksiä Kremliin. Yhdysvaltojen tarkalle pakotevalvontavirastolle ei välttämättä riittäisi, että Gunvor osoittaisi ettei Putin ei omista yhtiöstä osuutta, vaan sen olisi todistettava ettei sillä ole edes toissijaisia yhteyksiä Venäjän hallintoon. Yhdysvaltojen pakotteiden kohde on syyllinen kunnes toisin todistetaan. Siksi on erikoista, että Gunvor edes jätti ostotarjouksen jonka Lukoil jopa hyväksyi lähes välittömästi.

Lukoilin ulkomaantoimintojen arvo on noin 22 miljardia euroa. Nyt ne ovat jälleen kaupan.