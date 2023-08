USA käskee kansalaisiaan poistumaan Valko-Venäjältä

Yhdysvallat käskee kansalaisiaan lähtemään pois Valko-Venäjältä. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Independent.

Yhdysvaltain suurlähetystö on pyytänyt kaikkia maan kansalaisia poistumaan Valko-Venäjältä välittömästi sen jälkeen, kun Liettua sulki kaksi rajanylityspaikkaansa Valko-Venäjälle.

Tilanne Valko-Venäjän ja Natoon kuuluvien Puolan ja Liettuan rajoilla on kiristynyt viime aikoina. Maan diktaattori Aljaksandr Lukashenka sanoi viime viikolla Valko-Venäjän olevan valmis käyttämään maahan sijoitettua ydinaseita mahdollisen ”länsimaisen aggression” kohdatessa.

Valko-Venäjällä on ollut keskeinen rooli Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa. Vaikka maa ei virallisesti ole sodassa osapuolena, se on sallinut venäläisten joukkojen kulkemisen rajojensa kautta. Maahan on viime aikoina sijoitettu myös Venäjän ydinaseita. Siitä ei ole luotettavaa tietoa, kuinka paljon Venäjän ydinaseita Valko-Venäjän alueelle on siirretty.

