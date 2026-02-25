USA antoi Ukrainalle harvinaisen varoituksen iskuista Venäjälle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on varoittanut Ukrainaa iskuista venäläisiin öljykohteisiin Mustallamerellä, Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs paljastaa.
– Meille on kerrottu, että Ukrainan iskut Novorossijskiin vaikuttivat joihinkin amerikkalaisiin sijoituksiin, joita hoidetaan Kazakstanin kautta. Ja olemme kuulleet [Yhdysvaltain] ulkoministeriöstä, että meidän pitäisi pidättäytyä amerikkalaisia intressejä vastaan iskemisestä, suurlähettiläs Olga Stefanishyna sanoi tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan.
Hänen mukaansa Yhdysvaltain ulkoministeriö antoi asiasta Ukrainalle virallisen diplomaattisen nootin.
Stafanishynan mukaan Yhdysvallat ei siis sanonut Ukrainalle, että Kiovan pitäisi lopettaa iskut Venäjälle vaan kyse oli tietyistä amerikkalaisista ”taloudellisista intresseistä”.
Ukraina teki viime vuoden marraskuun lopulla lennokki-iskun Venäjän Novorossijskin tärkeään öljysatamaan Mustallamerellä. Iskun sanotaan johtaneen merkittävään pudotukseen Kazakstanin öljynviennissä. Amerikkalaisyhtiö Chevron on yksi Kazakstanin öljynvientiä Mustanmeren kautta operoivan CPC-öljyputkihankkeen suurimmista omistajista.