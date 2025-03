USA aikoo lopettaa Venäjän vastaisten kyberoperaatioiden suunnittelun

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on määrännyt puolustusministeriön alaista kyberpuolustuksen suunnittelusta vastaavaa USCYBERCOMia eli Kyberkomentokeskusta lopettamaan kaiken operatiivisen suunnittelun, joka liittyy Venäjään. Asiasta kertoo The Record.

Hegseth antoi määräyksen Kyberkomentokeskuksen johtajalle, kenraali Timothy Haughille viime viikolla. Haugh taas välitti tiedon pian eläkkeelle siirtyvälle operatiiviselle johtajalle Ryan Heritagelle.

Tieto perustuu kolmeen asiasta perillä olevaan lähteeseen.

Kyberkomentokeskus on aloittanut myös arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että määräys on vastaanotettu. Prosessiin sisältyy listan laatiminen kaikista operaatioista, jotka pysäytetään määräyksen perusteella.

Hegsethin määräyksen laajuus on vielä epäselvä. Se ei kuitenkaan koske signaalitiedustelusta vastaavaa Kansallista turvallisuusvirastoa NSA:ta ja on voimassa toistaiseksi.

Mikäli määräys koskisi ainoastaan Venäjään kohdistettuja kyberoperaatioita, olisi sen piirissä satoja työntekijöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltain kyberoperaatioita toteuttavien Kansallisen kyberoperaatiotehtäväkeskuksen (CNMF) sekä Kyberoperaatiotehtäväkeskuksen (CMF) 5800 työntekijästä noin neljänneksen arvioidaan keskittyvän Venäjään.

Jos määräys kuitenkin koskisi myös tiedonkeruuta, analysointia ja kehityshankkeita, olisi sen piirissä huomattavasti enemmän henkilöstöä.

Ukrainalle ja Euroopalle Hegsethin uusi linjaus ei tiedä hyvää. Määräyksen piirissä on todennäköisesti myös 16. ilmavoimat, joka suunnittelee ja toteuttaa kyberoperaatioita kaikkialla Yhdysvaltain asevoimien Euroopan komentoalueella.

Kyberkomentokeskus on myös aiemmin lähettänyt Kiovaan asiantuntijoita auttamaan Ukrainaa vahvistamaan kyberpuolustustaan sekä perehtymään Venäjän kybersodankäynnin taktiikoihin. Myös tämä toiminta voisi olla määräyksen myötä vaarassa.

Venäjä taas on toteuttanut kyberoperaatioita Yhdysvaltoja vastaan jo pitkään. Viime lokakuussa ohjelmistöyritys Microsoft paljasti, että Venäjän ulkomaantiedusteluvirasto SVR oli yrittänyt päästä käsiksi lukuisten valtion virkamiesten laitteisiin varastaakseen arkaluontoisia tietoja.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kieltäytyi kommentoimasta Hegsethin määräystä.

– Operatiivisen turvallisuuden vuoksi emme kommentoi tai keskustele kybertiedustelusta, -suunnitelmista tai -toiminnoista. Ministeri Hegsethille ei ole tärkeämpää kuin taistelijoiden turvallisuus kaikissa operaatioissa, mukaan lukien kybertoimialueella, lausunnon antanut puolustusministeriön virkamies totesi.