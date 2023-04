US: Keskustan Hannu Hoskonen vaatii Annika Saarikon eroa

Keskustan viidennen kauden kansanedustaja Hannu Hoskonen sanoo Uudessa Suomessa, että keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon tulee tehdä johtopäätökset ja erota tehtävästään vaalitappion johdosta.

Hoskosen mukaan keskustan politiikan ja myös puoluejohdon on vaihduttava.

– Olkoon mikä tahansa toimija, osakeyhtiö, poliittinen puolue tai mikä tahansa muu porukka niin, jos surkeasti epäonnistutaan, väkisinhän siinä nousee esille se keskustelu. Itse olen sanonut koko ajan, että keskustassa on politiikan vaihduttava, Hannu Hoskonen sanoo US:lle.

– Yhteensä on mennyt 26 paikkaa (kansanedustajaa kaksissa vaaleissa). Puoluejohdon on vaihduttava ja politiikan on vaihduttava. Tällä menolla ei voida mennä eteenpäin. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni.

– Kun on epäonnistuttu ja on jatkuva alamäki, kyllä siinä pitää johdon tehdä itse johtopäätökset hyvänen aika. Minä en lähde kenellekään ovia näyttämään, minne mennä, mutta itse pitää älytä, että nyt on jotakin tapahtumassa.

Entinen pääministeri Juha Sipilä vetäytyi keskustan johdosta vapaaehtoisesti hävittyjen eduskuntavaalien jälkeen 2019.