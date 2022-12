Uralilla värvätty sotilas surmasi komentajansa humalassa

Venäläismedian mukaan liikekannallepanossa pakkovärvätty sotilas on pidätetty epäiltynä komentajansa murhaamisesta 23. joulukuuta.

Välikohtaus sattui Tsheljabinskin alueella Itä-Uralilla. Magnitogorskin varuskunnan sotilastuomioistuin tiedotti asiasta keskiviikkona.

Mgorsk-uutissivuston mukaan humalassa ollut ylikersantti oli hyökännyt kapteenin kimppuun upseerien junavaunussa sotilasyksikön siirron yhteydessä. Myös kapteeni oli kutsuttu palvelukseen viime syksyn liikekannallepanossa. Hyökkääjä oli pahoinpidellyt uhriaan tämän kuolemaan asti.

Epäilty määrättiin kahden kuukauden tutkintavankeuteen. Häntä uhkaa 15 vuoden vankeusrangaistus.

Paikallismedian mukaan muitakin mobilisoituja sotilaita on menehtynyt viime aikoina oudoissa olosuhteissa. Tsheljabinskin alueella miehen kerrottiin tukehtuneen omaan oksennukseensa koulutusleirillä. Jekaterinburgin lähellä sijaitsevassa sotilastukikohdassa kuoli hiljattain 27-vuotias varusmies.

A mobilised recruit in the Urals has been remanded in custody after beating his commander to death on 23 December

The man was reportedly drunk at the time and now faces up to 15 years in jailhttps://t.co/pUAs3ILTbF

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 28, 2022