Upseerit kantelivat Vladimir Putinille: Sänkyjä ei ole, eversti kutsui tykinruoaksi

Orenburgin alueen kuvernööri Denis Paslerin mukaan sotaan liikekannallepanossa määrättyjen upseerien kantelu Venäjän presidentti Vladimir Putinille on ratkaistu, venäläinen RBC kertoo.

Orenburgissa palvelukseen käsketyt reservin upseerit tulistuivat varuskuntansa kehnoista oloista ja rykmenttiään komentavan everstin karuista kommenteista. Upseerien lakimies Dmitri Boldyrev kertoi maanantaina, että miehet olivat kirjelmöineet presidentille muun muassa siitä, että sotaan määrätyt joutuivat nukkumaan lattialla, koska varuskunnassa ei ollut edes sänkyjä.

Kantelun mukaan upseerit olivat myös tivanneet rykmenttinsä komentajalta, miksi heille ei ollut heidän koulutuksensa mukaisia tehtäviä.

– Kai te ymmärrätte, että me kaikki olemme tykinruokaa, everstin kerrotaan vastanneen.

Kuvernööri Denis Pasler kertoo Telegramissa Venäjän asevoimien suorittaneen kantelun jälkeen tarkastuksen Saratovissa sijaitsevaan varuskuntaan ja selvittäneen asian.

– Riita on ohi, mutta yhteistyötä puolustusministeriön kanssa on jatkettava, jotta liikekannallepanossa asevoimiin määrättyjen erikoistehtävät voidaan ottaa huomioon, hän kirjoittaa.

Venäjän liikekannallepano on sujunut kehnosti ja ympäri Venäjää on tullut tietoa kaoottisista tilanteista. Sotaan määrätyille ei ole ollut asianmukaisia varusteita, ruoasta ja perustarvikkeista on ollut paikoin pulaa ja suuria joukkoja reserviläisiä on sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan jätetty majoittumaan taivasalle ilman komentajia.