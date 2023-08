Upseerin havainto: Tämä pitää ymmärtää Venäjän puolustusasemista

Sotatilanteesta sosiaaliseen mediaan aktiivisesti kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri on jakanut suomalaisen Black Bird -vapaaehtoisryhmän julkaiseman analyysin Venäjän puolustusasemista Ukrainan eteläosissa.

Analyysin yhteydessä julkaistiin satelliittikuvia, joissa näkyy venäläisjoukkojen valmistelemia panssariesteitä ja juoksuhautoja.

Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava upseeri huomauttaa, että vain satelliittikuvien tuijottaminen voi antaa hyvin harhaanjohtavan kuvan Venäjän asevoimien puolustusasemista.

– Tämä taipumus pohjautuu havaintoharhaan, jossa ihmiset keskittyvät vain helposti näkyviin asioihin. Satelliittikuvien osalta tämä tarkoittaa vain näkyvien puolustusrakennelmien tutkimista, upseeri kirjoittaa X:ssä.

Hänen mukaansa Venäjän joukkojen vahvat puolustusasemat oli sijoitettu linnoitettujen alueiden eteen eli lähemmäs aiempaa etulinjaa.

Käytännössä jokainen peltojen välissä sijaitseva metsikkö tai pienempi puulinja oli linnoitettu. Niihin kaivettiin talven aikana tuliasemia panssarintorjunta- ja konekivääriryhmille. Myös yksittäisillä taistelijoilla oli piilotettuja poteroita.

Upseeri on jakanut touko–elokuussa otettuja satelliittikuvia eteläiseltä rintamalta. Niistä käy ilmi, että taisteluita on käyty huomattavan laajalla alueella eikä siis vain satelliittikuvissa näkyvien puolustuslinjojen lähellä.

Ennen Venäjän ”ensimmäistä puolustuslinjaa” sijaitsi siis todellisuudessa kymmeniä asemia, jotka Ukrainan joukot valtasivat tai tuhosivat kesäkuussa alkaneen vastahyökkäyksen aikana.

7/ This distinction holds significant weight, as statements such as "Ukrainian forces haven't reached the first line of defense" could be misleading. In reality, our forces have gained control over numerous tree lines that constitute major defensive formations. pic.twitter.com/G3FdGqeBta

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 29, 2023