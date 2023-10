Upseerin arvio: Tämä on Israelin vastahyökkäyksen vaikein kohta

Israelin asevoimat on ilmoittanut keskittäneensä satoja tuhansia sotilaita Gazan kaistaleen ympäristöön vastauksena Hamasin taistelijoiden viikonloppuna aloittamaan yllätyshyökkäykseen.

Maaoperaation odotetaan alkavan minä hetkenä hyvänsä. Israelin mukaan tavoitteena on tuhota Hamas-äärijärjestön kaikki sotilaalliset kyvyt. Israelissa on kuollut lauantain jälkeen 1 200 ihmistä ja Gazassa yli 900 ilmaiskujen seurauksena.

Yhdysvaltain armeijan majuri evp. Mike Lyons ennakoi israelilaisjoukkojen kohtaavan voimakasta vastarintaa Gazassa. Taistelijoille on tiettävästi toimitettu panssarintorjunta-aseita Iranista.

Asutuskeskustaistelu tulee olemaan haastavaa tiiviisti rakennetulla alueella.

– Tulemme mahdollisesti näkemään enemmän siviiliuhreja kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Israel on julistanut sodan ja puhunut piirityksestä, Mike Lyons sanoo CNN:lle.

Hän huomauttaa Hamasin tulittavan edelleen raketteja Israelin alueelle. On mahdollista, että maaoperaation valmistelussa tulee kestämään vielä jonkin aikaa. Alueelle on siirrettävä kalustoa ja huoltotarvikkeita.

Vielä ei ole selvää, toteutetaanko hyökkäys yhdestä kohdasta vai useasta eri suunnasta. Mike Lyonsin mukaan on mahdollista, että etelästä etenevät joukot pilkkoisivat Gazan kahtia. Painopiste on luultavasti pohjoisessa.

– Israelin on oltava strategisessa mielessä hyvin varuillaan. Hizbollah uhkaa heitä pohjoisesta. Ja on mahdollista, että vastapuoli voi koota joukkoja Länsirannalla. Tämä on ongelma, jos he joutuvat sotimaan kahdella eri rintamalla, Lyons toteaa.