Upseeri Venäjän taktiikoista Lymanissa: ”Yritetään hyödyntää kaikkia aukkokohtia”

Venäjä pyrkii valtaamaan takaisin Lymanin Pohjois-Donetskin alueella, jonka se otti lyhyesti hallintaansa sodan alussa vuonna 2022, mutta Ukrainan joukot sanovat puolustuksensa olevan edelleen vankkaa ja vihollisen etenemisen olevan hidasta ja kallista, uutisoi Euromaidan Press.

Hyökkäykset Lymanin alueella ovat osa Venäjän laajempia tukitoimia sen pääoperaatioiden ollessa Länsi-Donetskin alueella.

Venäjän raskaimmat maahyökkäykset ja ohjusiskut ovat kuukausien ajan kohdistuneet Lymanin eteläpuolisiin alueisiin, erityisesti Pokrovskiin ja sen lähikaupunkeihin.

Amerikkalainen Instute for the Study of War raportoi lauantaina taktisesta muutoksesta. Pokrovskin ”linnoitusvyöhykkeen” lähellä tehtyjen syvien läpimurtojen sijaan Venäjän joukot yrittävät nyt osittain saartaa Ukrainan linnoituksia molemmilta sivuilta pakottaakseen sen vetäytymään, samalla tavalla kuin Avdijivkassa ja Vuhledarissa.

Ukrainan 60. erillisen mekanisoidun prikaatin viestintäpäällikkö Maksym Bilousov kertoo, että Venäjän joukot yrittävät hyödyntää kaikkia tilaisuuksia murtautua Ukrainan linjojen läpi Lymanin lähellä.

Hän sanoi, että Moskovan tavoitteena on vallata tämä strategisesti kaupunki, jota se miehitti lähes viisi kuukautta Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkuvaiheessa.

– He tunkeutuvat kaikkiin sattumalta ilmaantuneisiin aukkoihin. Heidän tavoitteenaan on vallata Lyman, jonka he jo valtasivat vuonna 2022, mutta jonka puolustusvoimamme myöhemmin vapauttivat, Bilousov totesi.

Bilousov selitti, että vaikka hyökkääjä edistyy jonkin verran, se on hidasta ja vaatii huomattavia ponnisteluja.

– Edistystä on, mutta se on äärimmäisen hidasta. He käyttävät niin paljon aikaa ja resursseja jopa vähäisen saavuttamiseen. Emme tällä hetkellä näe Lymanille niin suurta uhkaa, että se vaatisi hälytyskellojen soittamista.

Hän myönsi, että tilanne on edelleen vaikea.

– Tietenkin se on vaikeaa, ja heitä on paljon. Mutta ukrainalaiset taistelijat ovat hyvin koulutettuja ja pitävät linjat.

Uudesta Venäjän hyökkäyksestä huolimatta tuhansia siviilejä asuu edelleen alueella. Donbasin paikallisviranomaisten mukaan Lymanin alueella asui 7. kesäkuuta 7 233 ihmistä, joista 3 800 asui itse Lymanin kaupungissa.

Kaupungin strateginen sijainti lähellä Donetskin alueen pohjoisreunalla on tehnyt siitä toistuvan sodan kiistakapulan.