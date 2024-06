Upotettuja natsi-Saksan ammuksia metsästetään roboteilla merenpohjasta

Osana Saksan hallituksen käynnistämää 100 miljoonan euron ohjelmaa Itä- ja Pohjameren pohjassa makaavien toisen maailmansodan aikaisten ammusten aiheuttamien uhkien torjumiseksi on käynnistetty pilottiprojekti, jossa testataan muun muassa pohjaa pitkin ryömivien robottien kykyjä etsiä ammuksia. Saksan rannikolla on arvioitu olevan räjähtämättömiä ammuksia yli 1,6 miljoonaa tonnia.

Ammusten upotukset ovat Saksan aseistariisumisen perua. Toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet ottivat haltuunsa kaikki Saksan kemialliset ja tavanomaiset aseet ja upottivat kokonaisia laivalastillisia miinoja, pommeja, kranaatteja ja muita ammuksia mereen. Osan niistä pelätään vapauttavan syöpää aiheuttavia ja muita myrkyllisiä aineita, joista on jo löydetty merkkejä kaloista ja nilviäisistä.

Toistaiseksi ammuksia on kartoitettu, vältetty ja raivattu tuulivoima-, kaapelinlasku- ja ruoppausprojektien yhteydessä. Ammusten raivaaminen ympäristösyistä on täysin uusi asia. Sukeltajien vaarantamisen välttämiseksi on päätetty alkaa testata meren pohjaa pitkin ryömivien miehittämättömien, kauko-ohjattavien robottien ja robottikourien käyttöä. Yksittäisten pommien poistamisen sijasta niillä olisi määrä raivata nopeasti massoittain ammuksia.

Nykytahdilla ammusten raivaamisen sanotaan kestävän 150 vuotta. Nyt päämääränä on kehittää menetelmiä, joilla ammukset saadaan raivattua 30 vuodessa. Projektin ensivaiheessa erikoistuneiden yritysten kehittämät robotit käyvät Lyypekinlahdella useiden ammuskasojen kimppuun, jotka ovat kuitenkin murto-osa lahden 400 upotuspaikasta. Syyskuun loppuun mennessä on määrä raivata noin 50 tonnia ammuksia.

Sukellusrobotit kartoittavat meren pohjalla olevat ammukset, jotka asiantuntijat tunnistavat niiden kuvaaman materiaalin perusteella. Sen jälkeen ammukset poimitaan antureilla varustetuilla, erikokoisilla kourilla, jotka lasketaan pohjaan joko pinta-aluksen nosturilla tai niitä käyttävät pohjaa pitkin ryömivät robotit. Ammukset nostetaan pintaan metallikoreissa tunnistettaviksi ja hävitettäviksi.

Aikaisemmin ammuksia räjäytettiin paikallaan veden alla, mutta niiden myrkylliset räjähdysaineet eivät palaneet kokonaan, vaan levisivät pohjasedimenttiin. Rannoilla räjäytettyjen ammusten myrkyt puolestaan huuhtoutuivat mereen vuoroveden mukana. Laitokset ammusten hävittämiseksi kehitetään projektin toisessa vaiheessa.