UPM aloittaa muutosneuvottelut paperitehtaillaan

Metsäyhtiö UPM aloittaa paperitehtaillaan koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut.

Neuvottelut koskevat painopaperituotantoa. UPM:llä on paperitehtaat Kouvolassa, Lappeenrannassa, Raumalla ja Jämsänkoskella.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat. Neuvotteluiden piirissä on pelkästään Kymin paperitehtaalla Kouvolassa 350 työntekijää. KS:n tietojen mukaan Kymin paperitehtaan lomautustarve olisi tässä vaiheessa enintään 90 päivää, ja ensimmäiset lomautukset alkaisivat 1. helmikuuta.

UPM Kymin paperitehtaan pääluottamushenkilön Jari Huomon mukaan työntekijät saivat tiedon neuvotteluiden alkamisesta torstaina aamulla.

UPM on kertonut aiemmin muutosneuvotteluiden syyksi sen, että painopaperin tilauskanta on heikentynyt, ja sen vuoksi sen kysynnän ennustettavuus on hankalaa.