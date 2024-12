Unkarin tiedustelun väitetään vakoilleen EU-vieraita

Unkarin tiedustelupalvelun väitetään vakoilleen maassa vierailleita EU-virkamiehiä ja unionin lähettämiä delegaatioita.

Asiasta uutisoivan Politicon mukaan Unkarin tiedustelupalvelu on muun muassa tutkinut maassa toimineiden EU-virkamiesten hotellihuoneita ja tallentanut puhelinkeskusteluja. EU:n lähettämiä virkamiehiä on myös fyysisesti seurattu, ja heidän tietokoneiltaan on ladattu tietoja.

Tieto perustuu raporttiin, jonka ovat koonneet unkarilainen tutkivan journalismin keskus Direkt36 ja belgialaislehti De Tijd.

Raportin mukaan vakoilukeinoja on kohdistettu esimerkiksi maassa vierailleeseen Euroopan petostentorjuntaviraston tutkijaryhmään, joka on tutkinut maan pääministeri Viktor Orbánin vävyn omistaman yrityksen toimintaa.

Unkarin pääministerin kanslia ei kommentoi väitteitä. Orbánin tiedottaja Bertalan Havasi sanoo väitteiden olevan ”valeuutisia”.

Unkarin on syytetty kohdistaneen vakoilukeinoja myös maan johtoon kriittisesti suhtautuviin toimittajiin, aktivisteihin ja oppositiopuolueisiin. Myös maahan kriittisesti suhtautunut europarlamentaarikko on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi.