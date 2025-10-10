Unkarin tiedustelu värvää EU-väkeä häikäilemättömästi

Unkarilla on luultavasti ollut vakoojia Brysselissä vuosia, ja he ovat jopa yrittäneet rekrytoida EU-instituutioiden työntekijöitä. Asiasta kertoo ukrainalainen Europeiska Pravda lainaten saksalaisen Spiegelin, belgialaisen De Tijdin ja unkarilaisen Direkt36:n yhteistä julkaisuhanketta.

Medioiden toimittajat väittävät löytäneensä ensimmäistä kertaa todisteita siitä, että unkarilaiset agentit Brysselissä ovat yrittäneet värvätä muun muassa Euroopan komission työntekijän.

Euroopan komissiossa työskennellyt nimetön lähde kertoi heille ystävällisestä herrasmiehestä, josta käytetään nimimerkkiä B. Komissiossa diplomaattina vuosina 2015-2017 työskennellyt kertoja oli tutustunut B:hen, joka oli myöhemmässä tuttavuuden vaiheessa yrittänyt rekrytoida kertojaa Unkarin ulkomaantiedusteluun.

Kertojan mukaan B oli kiinnostunut Euroopan komission sisäisistä asioista ja huhuista. B esitti ideoita siitä, miten houkutella lisää unkarilaisia ​​tärkeisiin virkoihin EU:ssa. B yritti rekrytoinnin yhteydessä tarjota tälle Euroopan komission työntekijälle myös rahaa, mutta kohde kieltäytyi.

Toimittajat löysivät myös Unkarin EU-edustuston asiakirjan, joka osoittaa, että B oli tuolloin listattu koheesiopolitiikan osaston työntekijäksi ja työskenteli Oliver Várhelyin johdolla. Várhelyi oli tuolloin EU-suurlähettiläs, nykyään hän on terveysasioista ja eläinturvallisuudesta vastaava EU-komissaari.

Europeiska Pravda kirjoittaa, että B paljastui vuonna 2017. Lähettäjätaho oli ilmeisesti painostanut tätä tekemään tulosta nopeammin. Direkt36 kertoo, että unkarilaisen tiedusteluväen toiminta oli niin näkyvää että sitä voi pitää piittaamattomana. Siksi sille myös laitettiin piste.

Toimittajat saivat selville, että viime vuonna Unkarin sotilastiedustelun lehdessä oli julkaistu B:n kirjoittama artikkeli, jossa hän puntaroi tiedustelupalveluiden haasteita nykyajassa. Sotilastiedustelun lehden mukaan B on sotilasarvoltaan everstiluutnantti ja työskentelee Kansallisessa informaatiokeskuksessa – se on virasto, joka koostaa kaikista Unkarin tiedustelurakenteista peräisin olevaa tietoa.

EU-komissaari Oliver Várhelyi oli kieltäytynyt kommentoimasta toimittajatiimille. Várhelyin avustaja oli todennut, että ole mitään todisteita siitä että Várhelyi olisi toiminut väärin. Myös B jätti vastaamatta kommenttipyyntöön.

Direkt36 kertoo myös kahdesta muusta Unkarin tiedusteluvirkailijasta. Yksi heistä oli yrittänyt värvätä Unkarin ulkoministeriön työntekijää, joka oli myöhemmin Unkarin EU-edustustoon töihin siirryttyään järkyttynyt syvästi havaittuaan, että sama entinen värväri työskentelikin nyt EU-edustustossa vastatiedustelun tehtävällä.