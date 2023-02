Unella on suuri vaikutus koiran hyvinvointiin, Agria Eläinvakuutus muistuttaa tiedotteessa. Aikuinen koira nukkuu keskimäärin 8-16 tuntia päivässä, seniori 16-18 tuntia ja pieni pentu jopa 18-20 tuntia.

Pennut tarvitsevat enemmän unta, sillä muassa aivojen kehittymistä tapahtuu unen aikana. Pentukoiran unirytmi on usein aikuista koiraa epäsäännöllisempi. Ne nukkuvat yöllä usein aikuisia koiria vähemmän ja heräävät useammin, mutta tarvitsevat useammat nokoset päivän aikana.

Seniorikoiran yöuni on usein pirstaloituneempaa ja päivällä nukuttu uni puolestaan syvempää kuin nuorella koiralla. Myös REM-unen eli vilkeunen määrä laskee ikääntymisen myötä. Ikääntyneillä koirilla voi esiintyä dementiaa, eli kognitiivista dysfunktiota. Tähän liittyy usein vuorokausirytmin muuttuminen: koira rupeaa öisin touhuilemaan nukkumisen sijaan, ja uinumaan lisääntyvissä määrin päiväsaikaan.

Kesyyntyneellä koiralla on selkeä päiväaktiivinen vuorokausirytmi, jolloin valveillaoloaika painottuu päiväsaikaan ja nukkuminen yöhön. Vaikka yöllä nukuttu uni on tehokkaampaa, on iltapäivään ajoittuva päiväunijakso koiralle hyvin tärkeä.

Siinä missä ihmiset nukkuvat yleensä yhdessä pitkässä jaksossa yöllä, koiran uni jakautuu useisiin pienempiin jaksoihin. Yksi näistä jaksoista on päiväuni.

Koiran unisykliin kuuluu perusunen (NREM) ja vilkeunen (REM) lisäksi myös uneliaisuusvaihe. Uneliaisuusvaihe on tyypillinen lihansyöjille ja puuttuu muun muassa ihmisiltä ja jyrsijöiltä. Sen aikana sivustaseuraajan ei ole helppo erottaa, onko koira unessa vai valveilla. Tästä syystä eri tutkimuksissa on esitetty eri arvioita koiran unen määrästä.

Koirien unisykli on lyhyempi kuin ihmisten ja kestää keskimäärin 20 minuuttia. Tämä mahdollistaa tehokkaan palautumisen. Jo puolen tunnin unet riittävät usein virkistämään koiran entiselleen.

Nukkuminen on koiralle välttämätöntä. Nukkumisen aikana energian kulutus vähenee, aivot puhdistuvat kuona-aineista ja oppiminen sekä muistaminen tehostuvat. Uni vaikuttaa muun muassa elimistön puolustusjärjestelmään, hormonieritykseen, lämmönsäätelyyn ja aineenvaihduntaan.

Nukkumisen aikana koira tallentaa opittuja asioita lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen muistiin. Uni tehostaa oppimista, ja tutkimuksissa koirat ovatkin pärjänneet paremmin erilaisissa oppimista mittaavissa testeissä nukuttuaan hyvin. Jos unen määrä vähenee, myös oppiminen hidastuu. Tästä syystä esimerkiksi pennulle uni on hyvin tärkeää.

Mikäli koira nukkuu liian vähän tai uni on huonolaatuista, se voi aiheuttaa monia ongelmia. Oppimisvaikeuksien lisäksi unen puute hankaloittaa koiran tunnesäätelyä, mikä voi johtaa reaktiiviseen käytökseen. Esimerkiksi jatkuvasta eroahdistuksesta kärsivä koira ei korkean stressitilan vuoksi pysty lepäämään ja palautumaan kunnolla yksin kotona ollessaan, mikä puolestaan voi lisätä ongelmia ja reaktiivista käytöstä.

Koiran uni on vihje sen terveydestä ja hyvinvoinnista

Koira uni voi antaa tietoa koiran terveydentilasta. Jos koira esimerkiksi nukkuu todella vähän, heräilee usein öisin ja on levoton, se saattaa olla stressaantunut tai kivulias. Kipu ja muut sairaudet voivat aiheuttaa toisaalta myös liiallista nukkumista.

Näissä tapauksissa on parasta ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, jotta fyysiset sairaudet, kuten aineenvaihdunnalliset ongelmat voidaan sulkea pois. Tylsistyminen ja virikkeiden puute voivat aiheuttaa myös liiallista nukkumista, mutta elimelliset ongelmat on ensin suljettava pois.

Obstruktiivista eli ylähengitysteiden ahtautumisesta johtuvaa uniapneaa esiintyy erityisesti lyhytkuonoisilla ja -kalloisilla koiraroduilla, joilla on kuonon lyhyen muodon myötä luontainen alttius ylähengitysteiden ahtautumiselle. Kaikilla lyhytkuonoisilla koirilla ei kuitenkaan esiinny uniapneaoireita, ja sairautta voi toisaalta esiintyä myös roduilla, jotka eivät ole lyhytkuonoisia.

Kallon ja kuonon muodon lisäksi koiran lihavuus altistaa voimakkaasti uniapnealle: ylimääräinen rasvakudos muun muassa ahtauttaa ylähengitysteitä ja painaa keuhkoja kasaan.