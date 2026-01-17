Ulkopoliittinen johto ylimääräiseen kokoukseen Suomen asemasta

Suomen ulkopoliittinen johto kokoontui lauantaina ylimääräiseen kokoukseen, kertovat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kansliat tiedotteissaan.

Kyseessä oli tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (TP-UTVA) epävirallinen työistunto. Kokouksen tarkoitus oli tiedotteen mukaan pohtia keskeisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä, globaaleja ja eurooppalaisia kehitystrendejä sekä niiden merkitystä Suomelle myös pidemmällä aikavälillä.

Keskusteluissa sivuttiin muun muassa kylmän sodan jälkeisen maailmanjärjestyksen ja monenkeskisen järjestelmän murrosta, suurvalta- ja voimapolitiikan tilaa sekä Suomen asemaa ja vaikuttamiskanavia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Edellisen kerran TP-UTVA kokousti tavallisessa istunnossa kuluvan viikon torstaina.

Torstaina Ilta-Sanomat uutisoi, että myös eduskunnan puolustusvaliokunta olisi kokoontumassa tiistaina ylimääräiseen kokoukseen. Tuolloin valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) kommentoi, että kokouksen asialistalla on muun muassa Suomen mahdollinen osallistuminen Grönlannin sotaharjoitukseen.

Lisäksi asialistalla on myös Ukrainan sotaan ja Itämereen liittyviä kohtia.

Ylimääräiset kokoukset eivät ole ihme, sillä maailmanpolitiikassa on viime viikkoina riittänyt keskusteltavaa.

Kuluvan kuukauden aikana Yhdysvallat on muun muassa kaapannut Venezuelan diktaattorin Nicolas Maduron sekä vaatinut Tanskalle kuuluvaa Grönlantia itselleen. Samaan aikaan Iranissa on kukistettu verisesti pappisvaltaa vastustavia mielenosoituksia, ja Yhdysvallat on uhannut iskeä maahan.